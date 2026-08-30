PAIN frappe fort avec « I Don’t Give A Fukk », un nouveau single aussi provocateur qu’implacable

PAIN n’a jamais vraiment été du genre à faire dans la demi-mesure. Depuis près de trois décennies, le projet de Peter Tägtgren évolue à la frontière du metal industriel, de l’electro, du rock et des mélodies immédiatement mémorisables, avec cette capacité assez unique à transformer des idées parfois improbables en titres redoutablement efficaces. Avec « I Don’t Give A Fukk », le groupe revient aujourd’hui avec un morceau court, frontal et particulièrement provocateur, qui semble résumer en trois minutes une bonne partie du chaos ambiant.

Dès les premières secondes, PAIN va droit au but. Guitares massives, pulsation électronique implacable et voix immédiatement reconnaissable de Peter Tägtgren installent une atmosphère tendue avant de laisser place à un refrain conçu pour être repris à pleine voix. Le titre ne cherche visiblement pas à multiplier les détours : il avance avec un groove lourd et mécanique, jusqu’à un refrain volontairement brutal dans sa simplicité.

Mais derrière cette efficacité presque immédiate se cache un propos qui l’est beaucoup moins. Avec « I Don’t Give A Fukk », Peter Tägtgren livre sa propre vision d’un monde qu’il perçoit comme saturé de manipulations, de méfiance, de divisions et de versions contradictoires de la réalité. Théâtre politique, hypocrisie, théories du complot, désinformation et sentiment de ne plus savoir qui croire se retrouvent mélangés dans un texte volontairement provocateur.

Le morceau ne prétend toutefois pas apporter de réponse. Au contraire, son titre résume parfaitement son approche : face au bruit permanent et à la confusion générale, il reste parfois une seule réaction possible, celle de refuser de participer à cette folie.

Peter Tägtgren ne cache d’ailleurs pas son envie de voir comment le public accueillera cette nouvelle direction.

« Je suis vraiment curieux de voir comment les gens vont réagir, et je suis super enthousiaste à propos de ce nouveau single. Comme la plupart d’entre vous le savent, j’essaie toujours de ne pas me répéter, et cette fois je suis sûr que les gens vont se demander : ‘Mais qu’est-ce qui se passe ?' »

Une nouvelle fois, Peter n’est pas seul derrière la composition. « I Don’t Give A Fukk » a été écrit avec son fils Sebastian Tägtgren, batteur de PAIN, confirmant la place de plus en plus importante prise par ce dernier dans l’univers musical du groupe. Une collaboration qui s’était déjà affirmée sur le neuvième album studio de PAIN, I Am, sorti en 2024.

« Sebastian et moi avons écrit le titre ensemble », poursuit Peter. « Et au niveau des paroles, je vous balance en pleine figure ma vision du monde et de ces dix dernières années. Accrochez-vous et préparez-vous à sourire. »

Une formule qui résume finalement assez bien l’ADN de PAIN. Car si le projet est capable d’aborder des sujets sombres, il ne s’est jamais privé d’humour noir, d’ironie ou d’une certaine dose de provocation.

Né dans les années 1990 comme un laboratoire musical personnel pour Peter Tägtgren, PAIN devait à l’origine servir de terrain d’expérimentation pour toutes les idées qui ne trouvaient pas leur place au sein de HYPOCRISY, le groupe de death metal dont il est le frontman. Electronics, rythmiques programmées, synthétiseurs, guitares lourdes et mélodies accrocheuses allaient rapidement devenir les ingrédients d’un projet qui allait se construire en dehors des frontières traditionnelles du metal.

Le premier album éponyme paraît en 1997 et pose les fondations de cette identité. Mais c’est véritablement avec Rebirth en 1999, puis Nothing Remains the Same en 2002, que PAIN va trouver une formule capable de toucher un public bien plus large. Le titre « Shut Your Mouth » devient alors l’un des morceaux emblématiques du groupe et illustre parfaitement cette capacité à faire cohabiter puissance métallique et efficacité presque pop.

PAIN continuera ensuite à faire évoluer cette recette. Dancing with the Dead en 2005 accentue encore le contraste entre lourdeur et mélodies imparables, avec des titres comme « Same Old Song », « Bye/Die » ou le morceau éponyme. L’album possède également une histoire particulièrement personnelle pour Tägtgren : le musicien avait été victime d’un arrêt cardiaque dans un pub suédois et serait resté sans activité cardiaque pendant environ deux minutes. Une expérience qui influencera directement l’écriture de « Dancing with the Dead ».

Les albums suivants confirmeront cette volonté de ne jamais rester immobile. Psalms of Extinction en 2007 accueillera notamment Mikkey Dee de MOTÖRHEAD, Alexi Laiho de CHILDREN OF BODOM et Peter Iwers d’IN FLAMES. Cynic Paradise suivra en 2008, avec notamment la participation d’Anette Olzon, alors chanteuse de NIGHTWISH. You Only Live Twice sortira en 2011, avant Coming Home en 2016, qui ouvrira encore davantage la porte aux arrangements orchestraux et aux éléments acoustiques.

Puis PAIN connaîtra une nouvelle accélération avec « Party in My Head ». Sorti en 2021, le titre va devenir l’un des plus gros succès de l’histoire du projet. Avec son énorme accroche électronique, son rythme massif et son refrain particulièrement addictif, le morceau va permettre à PAIN de toucher une nouvelle génération tout en renouant avec les fondamentaux qui avaient fait le succès de « Shut Your Mouth ».

Cette dynamique conduira finalement à I Am, le neuvième album studio de PAIN, publié le 17 mai 2024 chez Nuclear Blast Records. Peter Tägtgren y démontrait une nouvelle fois qu’il n’avait aucune intention de reproduire simplement la formule de ses précédents succès. Industrial metal, synth pop, mélancolie, agressivité et grooves lourds s’y croisent avec une étonnante fluidité.

L’album marquait également une évolution importante au sein du groupe puisque Sebastian Tägtgren participait directement à l’écriture de plusieurs morceaux, dont « Revolution » et « Don’t Wake The Dead », tout en intervenant également à la production. Avec « I Don’t Give A Fukk », le père et le fils poursuivent donc une collaboration créative qui semble appelée à prendre une place toujours plus importante dans le futur de PAIN.

Et ce futur s’annonce une nouvelle fois imprévisible.

C’est probablement ce qui définit le mieux PAIN depuis ses débuts. Peter Tägtgren n’a jamais considéré les genres musicaux comme des frontières infranchissables. Il peut passer d’un riff metal massif à une ligne de synthétiseur accrocheuse, d’une atmosphère mélancolique à un refrain presque pop, puis injecter une dose d’humour noir ou de provocation sans perdre son identité.

« I Don’t Give A Fukk » s’inscrit parfaitement dans cette logique. Le titre est direct, son message est volontairement dérangeant et son refrain semble conçu pour être hurlé par une foule entière. Mais surtout, il démontre que près de trente ans après la création de PAIN, Peter Tägtgren continue de chercher de nouvelles manières de surprendre.

Le monde semble effectivement partir dans tous les sens. PAIN, lui, choisit de monter le volume.

« I Don’t Give A Fukk » est disponible dès maintenant sur les plateformes de streaming et de téléchargement.