Papa Roach annonce LANDMVRKS et Sleep Theory pour ses deux concerts en France

Après avoir marqué les esprits avec une prestation explosive au Hellfest en juin dernier, Papa Roach prépare déjà son retour en France. Le groupe américain vient de dévoiler les invités qui l’accompagneront lors de ses deux concerts français de la tournée « Rise Of The Roach », avec deux affiches particulièrement solides.

Les Français de LANDMVRKS assureront ainsi la première partie de Papa Roach le mardi 1er décembre à l’Adidas Arena de Paris, puis le dimanche 6 décembre à la LDLC Arena de Lyon. Le groupe marseillais, qui s’est imposé ces dernières années comme l’une des formations majeures de la scène metalcore européenne, partagera l’affiche avec Sleep Theory, chargé d’ouvrir les deux soirées.

L’annonce de LANDMVRKS avait notamment été faite directement par les musiciens samedi dernier lors de leur passage à Rock en Seine, confirmant une affiche qui devrait largement séduire les amateurs de rock et de metal moderne.

Ces deux dates françaises s’inscrivent dans la tournée mondiale « Rise Of The Roach », qui emmènera Papa Roach sur les scènes européennes avant de poursuivre son périple à travers le monde. Le groupe continue parallèlement de surfer sur le succès de son nouveau morceau, « See U In Hell », enregistré dans le cadre de la saison 2 de la série animée Netflix « Devil May Cry ».

Pour ce titre, Papa Roach s’est notamment entouré du rappeur indien Hanumankind, devenu un véritable phénomène viral en 2024 grâce à son titre « Big Dawgs ». Le morceau, qui mélange l’identité rock de Papa Roach à des sonorités hip-hop et électroniques, connaît depuis sa sortie un important succès international et cumule désormais plus de 97 millions d’écoutes dans le monde.

« See U In Hell » bénéficie également d’une équipe de compositeurs particulièrement internationale. L’artiste électro américain Mako, alias Alex Seaver, qui a également travaillé sur la musique de la série « Devil May Cry », a coécrit le morceau avec Tyler Demorest et Jacoby Shaddix.

Dans une récente interview accordée à Rolling Stone India, le chanteur de Papa Roach est revenu sur le thème du morceau et sur l’histoire qui a inspiré ses paroles : « Nous voulions raconter l’histoire de ces deux frères : la douleur, la colère, le ressentiment, la frustration, la bataille, la guerre qui les oppose. Quand on ne parvient pas à pardonner, cela ne fait que nous plonger dans l’enfer. »

Jacoby Shaddix poursuit : « Ne gardez pas ces rancœurs. Ne nourrissez pas ces ressentiments. Ils vous écrasent. »

En attendant de retrouver Papa Roach en décembre, les fans français peuvent également replonger dans le concert donné par le groupe au Hellfest. En juin dernier, les Américains avaient une nouvelle fois livré une prestation particulièrement énergique, confirmant leur réputation de groupe taillé pour les grandes scènes.

Le concert avait par ailleurs été diffusé en direct sur France Inter et est désormais disponible dans son intégralité sur Arte Live. Une occasion idéale de se remettre dans l’ambiance avant les deux rendez-vous de décembre.

Papa Roach, LANDMVRKS et Sleep Theory seront donc réunis le 1er décembre à l’Adidas Arena de Paris et le 6 décembre à la LDLC Arena de Lyon. Deux soirées qui s’annoncent particulièrement musclées pour conclure l’année en beauté.