CARNIFEX annonce « More Than Misery », son nouvel album, et deux concerts en France

Après avoir dévoilé « Roses & Rotting Corpses » en mai dernier, CARNIFEX passe à la vitesse supérieure avec l’annonce de son nouvel album, « More Than Misery ». Le neuvième album studio des Californiens sortira le 6 novembre prochain via Sumerian Records, et s’accompagne dès aujourd’hui de la mise en ligne du morceau-titre et de son clip officiel.

Avec « More Than Misery », CARNIFEX entend revenir à l’essence de ce qui a contribué à définir son identité, tout en s’appuyant sur les possibilités offertes par la production moderne. Le groupe revendique ainsi un mélange entre la musicalité de ses débuts en 2005, l’approche physique du deathcore de première génération et ses racines death metal, auxquels viennent s’ajouter les atmosphères symphoniques développées sur ses albums plus récents.

Les guitares occupent une nouvelle fois une place centrale dans cette approche, les orchestrations étant utilisées pour renforcer leur impact plutôt que pour prendre le dessus. Le groupe explique également avoir pensé chaque morceau avec la scène en tête, de l’énergie nécessaire aux pits et circle pits jusqu’à la possibilité pour les cinq musiciens de reproduire chaque partie en concert.

Le titre « More Than Misery » reflète également l’évolution du propos de Scott Ian Lewis. Le chanteur a longtemps puisé dans des expériences douloureuses encore vécues au moment où il les mettait en musique. Sur ce nouvel album, le point de vue change : les textes sont écrits après l’acte de survivre.

Le morceau-titre traverse ainsi l’obsession, l’isolement, le dégoût de soi et les cycles de souffrance dont il semble parfois impossible de sortir, avant de progressivement s’en libérer. Une idée résumée par le titre lui-même, qui ne désigne finalement pas seulement quelque chose de pire que la misère, mais affirme qu’une existence ne se résume pas aux souffrances qu’elle traverse.

« More Than Misery is about what happens when suffering becomes more than something you endure, it becomes what changes you. This is Carnifex at our most honest and unapologetically brutal », explique Scott Ian Lewis.

Pour ce nouvel album, CARNIFEX a également changé son équipe de production. L’enregistrement a été réalisé dans le Tennessee avec Zach Householder de Whitechapel, tandis que le mixage a été confié à Jeff Dunne. « More Than Misery » sera par ailleurs le premier album du groupe à paraître chez Sumerian Records, après l’arrivée du groupe sur le label en mai avec « Roses & Rotting Corpses ».

Et les amateurs français de deathcore pourront rapidement découvrir ces nouveaux morceaux sur scène. CARNIFEX prendra part à une tournée européenne de 20 dates en co-headlining avec Despised Icon et Suffocation, avec Gates to Hell à l’affiche. Le périple passera notamment par la France avec deux rendez-vous : le 9 novembre à La Machine du Moulin Rouge à Paris, puis le 10 novembre à La Rayonne à Lyon.

Ces deux concerts auront lieu quelques jours seulement après la sortie de « More Than Misery », CARNIFEX étant notamment sur scène à Sheffield le 6 novembre, jour de la sortie de l’album.

Avec « More Than Misery », CARNIFEX entend donc faire le lien entre les fondations du deathcore qu’il a contribué à établir au milieu des années 2000 et l’expérience accumulée durant plus de vingt ans de carrière. Un disque qui conserve la noirceur caractéristique du groupe tout en adoptant une perspective nouvelle, celle de musiciens ayant traversé ce qu’ils racontent et qui peuvent désormais regarder ces épreuves depuis l’autre côté.

« More Than Misery » sortira le 6 novembre 2026 via Sumerian Records.

Tracklisting :

…and I Held Hands With Death More Than Misery The Process Of Pain (ft. Chaney Crabb) No Gods Only Graves Coffin Crowned King Roses & Rotting Corpses Only The Dead Gothic Serpent Heart Made of Teeth Licking Love From A Knife

CARNIFEX, DEATH DOMINION TOUR

29 octobre : Munich, Allemagne – Backstage

30 octobre : Essen, Allemagne – Weststadthalle

31 octobre : Haarlem, Pays-Bas – Patronaat

1er novembre : Anvers, Belgique – Kavka Zappa

3 novembre : Londres, Royaume-Uni – Electric Brixton

4 novembre : Birmingham, Royaume-Uni – O2 Institute

5 novembre : Manchester, Royaume-Uni – Academy 2

6 novembre : Sheffield, Royaume-Uni – Corporation

7 novembre : Bristol, Royaume-Uni – Electric Bristol

9 novembre : Paris, France – La Machine du Moulin Rouge

10 novembre : Lyon, France – La Rayonne

11 novembre : Milan, Italie – Legend Club

12 novembre : Vienne, Autriche – Arena Wien

13 novembre : Budapest, Hongrie – Barba Negra

14 novembre : Leipzig, Allemagne – Felsenkeller

15 novembre : Prague, République tchèque – MeetFactory

17 novembre : Varsovie, Pologne – Proxima

18 novembre : Berlin, Allemagne – Columbia Theater

19 novembre : Hambourg, Allemagne – Gruenspan

20 novembre : Karlsruhe, Allemagne – Substage

Sources : Sumerian Records / CARNIFEX