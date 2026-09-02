STRÅLE dévoile son nouveau single « Out Of The Loop »

Le groupe finlandais STRÅLE fait son retour avec « Out Of The Loop », un nouveau single accompagné de son clip officiel, désormais disponible via Frontiers Music Srl. Le morceau marque le début d’une nouvelle étape pour le groupe, qui continue de développer son mélange de metal alternatif, de mélodies accrocheuses et de mélancolie scandinave.

Avec « Out Of The Loop », STRÅLE revendique un contraste entre riffs lourds et énergiques, pensés notamment pour faire bouger le public en concert, et une atmosphère plus sombre et mélancolique. Une dualité qui constitue aujourd’hui l’une des signatures du groupe, originaire d’Helsinki.

Le guitariste Andi Lehtinen explique que le morceau est né d’une frustration face à la société actuelle, dans laquelle la recherche permanente de l’excellence et de la réussite tendrait à faire disparaître ceux qui ne correspondent pas à ces standards. Derrière le titre « Out Of The Loop » se trouve ainsi l’idée de ces personnes qui finissent par être laissées de côté, tandis que la comparaison permanente devient une sorte de cercle vicieux.

« Out Of The Loop » aborde donc une question particulièrement actuelle : jusqu’où la société peut-elle pousser cette quête de performance et de distinction avant de laisser une partie de ses membres sur le bord du chemin ? Le chanteur Daniel Jakobsson s’interroge notamment sur notre capacité à modifier cette trajectoire plutôt que de rester enfermés dans cette logique de comparaison.

Musicalement, STRÅLE poursuit le travail engagé sur ses précédentes productions. Le groupe associe une base de metal moderne à des influences alternatives et à une forte dimension mélodique, avec des guitares occupant une place importante et un chant capable de passer d’une expression plus brute à des passages davantage centrés sur les mélodies.

Ce nouveau single intervient après « Reformation », un EP paru en 2025 qui faisait lui-même suite au premier album du groupe, « Bourbon Souls », sorti en 2020. Cette première période avait notamment vu STRÅLE travailler avec Jens Bogren au mixage, avant une évolution importante de la formation et l’arrivée de Daniel Jakobsson au chant. Le groupe a ensuite collaboré avec Teemu Aalto, connu notamment pour son travail avec Insomnium et Omnium Gatherum, ainsi qu’avec Jacob Hansen, avant de poursuivre son développement sur la scène européenne.

« Out Of The Loop » ouvre ainsi un nouveau chapitre pour STRÅLE, avec de nouveaux morceaux annoncés et une volonté affichée de continuer à développer sa présence sur la scène européenne. Le groupe sera notamment sur scène à Helsinki le 4 septembre prochain, avant une autre date à Vantaa le 4 décembre.