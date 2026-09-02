TO THE GRAVE dévoile « Life Among The Septics », nouveau single avant l’album « Liberation Front »

TO THE GRAVE poursuit la préparation de son nouvel album avec « Life Among The Septics », un nouveau single accompagné d’une vidéo officielle. Le morceau vient compléter la campagne autour de « Liberation Front », le prochain album du groupe, attendu le 2 octobre prochain via BLKIIBLK.

Avec « Life Among The Septics », TO THE GRAVE livre un nouveau morceau qui vient s’ajouter aux titres déjà dévoilés avant la sortie de l’album, notamment « Nail Mary », « Torture Porn » et « Eyestalk Ablations ». Le groupe avait également présenté « Roses & Rotting Corpses » dans le cadre de cette nouvelle étape discographique.

« Liberation Front » réunira dix titres et semble s’inscrire dans la continuité de l’approche particulièrement brutale développée par TO THE GRAVE, avec des titres dont les intitulés donnent déjà le ton : « Meat The Humans », « Nail Mary », « Torture Porn », « Eyestalk Ablations » ou encore « The World Is A Slaughterhouse ».

Le nouvel album sera composé de :

Meat The Humans Nail Mary Torture Porn Eyestalk Ablations Life Among The Septics Calf Slicer Limb From Lamb You Know The Drill Terrorfire The World Is A Slaughterhouse

« Life Among The Septics » constitue donc une nouvelle pièce de ce « Liberation Front », dont la sortie est fixée au 2 octobre via BLKIIBLK.

TO THE GRAVE est actuellement composé de Dane Evans au chant, Jack Simioni et Nic Webb aux guitares, Matt Clarke à la basse et Connor Kingdom à la batterie.