TO THE GRAVE dévoile « Life Among The Septics », nouveau single avant l’album « Liberation Front »

TO THE GRAVE dévoile « Life Among The Septics », nouveau single avant l’album « Liberation Front »

TO THE GRAVE poursuit la préparation de son nouvel album avec « Life Among The Septics », un nouveau single accompagné d’une vidéo officielle. Le morceau vient compléter la campagne autour de « Liberation Front », le prochain album du groupe, attendu le 2 octobre prochain via BLKIIBLK.

Avec « Life Among The Septics », TO THE GRAVE livre un nouveau morceau qui vient s’ajouter aux titres déjà dévoilés avant la sortie de l’album, notamment « Nail Mary », « Torture Porn » et « Eyestalk Ablations ». Le groupe avait également présenté « Roses & Rotting Corpses » dans le cadre de cette nouvelle étape discographique.

« Liberation Front » réunira dix titres et semble s’inscrire dans la continuité de l’approche particulièrement brutale développée par TO THE GRAVE, avec des titres dont les intitulés donnent déjà le ton : « Meat The Humans », « Nail Mary », « Torture Porn », « Eyestalk Ablations » ou encore « The World Is A Slaughterhouse ».

Le nouvel album sera composé de :

  1. Meat The Humans
  2. Nail Mary
  3. Torture Porn
  4. Eyestalk Ablations
  5. Life Among The Septics
  6. Calf Slicer
  7. Limb From Lamb
  8. You Know The Drill
  9. Terrorfire
  10. The World Is A Slaughterhouse

« Life Among The Septics » constitue donc une nouvelle pièce de ce « Liberation Front », dont la sortie est fixée au 2 octobre via BLKIIBLK.

TO THE GRAVE est actuellement composé de Dane Evans au chant, Jack Simioni et Nic Webb aux guitares, Matt Clarke à la basse et Connor Kingdom à la batterie.

 

Eternal Cerberus

Eternal Cerebrus explore l’univers du Metal sous toutes ses formes, des ténèbres les plus brutales aux mélodies les plus éthérées. Sa plume capture l’intensité et la profondeur de ce genre, entre rage cathartique et émotions sublimes. Passionné et incisif, il écrit avec la même énergie qui anime les riffs et les cris.

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