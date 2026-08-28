Comeback Kid annonce « Chosen Hell », un nouvel album attendu le 6 novembre

Les Canadiens de Comeback Kid sont de retour avec un nouvel album. Intitulé « Chosen Hell », le huitième album studio du groupe paraîtra le 6 novembre prochain via SharpTone Records aux États-Unis et Dine Alone Records au Canada. Pour accompagner cette annonce, la formation dévoile également le morceau-titre, accompagné de son clip.

Avec plus de 25 ans de carrière, Comeback Kid fait partie de ces groupes qui ont largement contribué à maintenir le hardcore moderne dans une dynamique permanente. « Chosen Hell » entend poursuivre cette trajectoire en s’appuyant sur les fondamentaux qui ont construit la réputation du groupe, tout en élargissant son spectre musical.

Le nouvel album devrait ainsi mélanger l’énergie brute du hardcore et du punk à des influences plus directement issues du metal moderne. Le groupe annonce également une place plus importante accordée à la mélodie et à certaines atmosphères plus vulnérables, créant un contraste avec la violence habituelle de son approche.

Le premier aperçu proposé avec « Chosen Hell » illustre justement cette volonté. Le morceau associe une instrumentation particulièrement massive à un texte introspectif consacré aux questions de morale, d’éthique et aux choix auxquels nous sommes confrontés. Andrew Neufeld, chanteur de Comeback Kid, explique que le titre s’intéresse notamment à notre capacité à distinguer le bien du mal, le sain du malsain, mais aussi à notre tendance à faire parfois les mauvais choix et à nous retrouver prisonniers de situations qui nuisent à notre propre équilibre.

Pour donner naissance à ces onze nouveaux morceaux, Comeback Kid a travaillé avec Will Putney, producteur et ingénieur particulièrement reconnu dans la scène metal et hardcore. L’album a été enregistré au Graphic Nature Audio, dans le New Jersey, et cette collaboration semble avoir permis au groupe de pousser encore davantage l’impact et la puissance de ses compositions.

« Chosen Hell » marque également une évolution dans la manière de travailler de Comeback Kid. Andrew Neufeld explique avoir davantage ouvert le processus d’écriture aux idées des autres membres du groupe, avec une approche plus collaborative que par le passé. Une évolution qui pourrait contribuer à expliquer la diversité annoncée sur ces nouveaux titres.

Deux invités bien connus de la scène heavy viendront également apporter leur propre identité à l’album. Courtney LaPlante, chanteuse de Spiritbox, participera à « Shedding Season », tandis que Brendan Garrone du groupe Incendiary apparaîtra sur « Yesterday’s Gone ».

Le groupe poursuit ainsi une tradition de collaborations particulièrement riche, après avoir partagé la scène avec des formations venues de tous les horizons du rock et des musiques extrêmes. Hatebreed, Sick Of It All, Dropkick Murphys, Bad Religion, Gojira, Parkway Drive, Rise Against ou encore Alexisonfire figurent notamment parmi les groupes avec lesquels Comeback Kid a eu l’occasion de tourner au cours de sa carrière.

Le tracklisting de « Chosen Hell » comprendra onze titres : « Target On My Back », « Vindication », « Shedding Season » feat. Courtney LaPlante, « Lost And Found », « Underneath The Pressure », « Chosen Hell », « Yesterday’s Gone » feat. Brendan Garrone, « Tunnel Vision », « Becoming », « Heartland Elegy » et « Too Late ».

Avec « Chosen Hell », Comeback Kid semble donc vouloir conjuguer ce qui fait sa force depuis ses débuts avec une volonté assumée d’élargir encore son terrain de jeu. Une nouvelle démonstration de la longévité d’un groupe qui, après plus de deux décennies, refuse manifestement de ralentir.

« Chosen Hell » sortira le 6 novembre prochain via SharpTone Records aux États-Unis et Dine Alone Records au Canada.