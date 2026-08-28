ADX dévoile « Le Règne des Écorcheurs », deuxième extrait de l’album « 13ème Choc »

ADX poursuit la montée en puissance vers son prochain album avec « Le Règne des Écorcheurs », son nouveau single et deuxième extrait de « 13ème Choc », attendu le 25 septembre prochain.

Avec ce nouveau morceau, ADX confirme l’orientation plus agressive annoncée pour ce nouvel album. Guitares incisives, énergie brute et intensité thrash metal sont au rendez-vous, donnant au titre une dimension particulièrement directe et offensive. Une évolution qui ne marque toutefois pas une rupture avec l’identité du groupe, mais plutôt une volonté de pousser certains de ses fondamentaux vers davantage de puissance.

« Le Règne des Écorcheurs » plonge une nouvelle fois dans l’Histoire pour nourrir l’imaginaire du groupe. Le morceau revient sur la période du Moyen Âge et sur les Écorcheurs, ces mercenaires auxquels certains seigneurs faisaient appel pour accomplir les tâches les plus violentes : massacres, tortures et assassinats. Une période particulièrement sombre de l’Histoire qui offre à ADX un nouveau terrain pour développer son univers narratif.

Ce goût pour les récits historiques et fantastiques accompagne ADX depuis ses débuts. Fondé en 1982, le groupe s’est rapidement imposé comme l’une des formations importantes du speed metal français. Après « Exécution », son premier album paru en 1985, ADX a progressivement construit une signature reposant sur des mélodies mémorables, une forte puissance instrumentale et des textes puisant régulièrement dans l’Histoire et l’imaginaire.

Plus de quatre décennies après ses débuts, le groupe entend cependant montrer qu’il n’est pas question de simplement reproduire une formule éprouvée. « 13ème Choc » semble ainsi vouloir accentuer la dimension thrash de son approche. Les premières compositions ont naturellement orienté le groupe vers un registre plus agressif, avec des guitares plus incisives et une volonté d’explorer de nouvelles intensités.

Cette évolution devrait permettre à ADX de conserver les refrains fédérateurs qui ont participé à sa réputation tout en proposant une approche musicale plus musclée. Une manière pour le groupe de faire évoluer son identité sans renier ce qui constitue son ADN depuis 1982.

« 13ème Choc » s’annonce donc comme un nouveau chapitre dans l’histoire d’ADX, celui d’une formation expérimentée qui continue à chercher de nouvelles façons de faire évoluer son speed metal vers des territoires plus thrash. Après « Le Règne des Écorcheurs », il faudra attendre le 25 septembre pour découvrir l’album dans son intégralité et mesurer toute l’ampleur de cette nouvelle orientation.

« 13ème Choc » sera disponible le 25 septembre prochain.