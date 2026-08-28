We Came As Romans dévoile « red smoke » revisité avec Heavensgate

We Came As Romans poursuit l’exploitation de son dernier album avec une nouvelle version de « red smoke », désormais accompagnée de Heavensgate. Intitulée « red smoke ○ », cette relecture offre un nouvel éclairage au morceau original, paru en 2025 sur « ALL IS BEAUTIFUL… BECAUSE WE’RE DOOMED ».

Pour accompagner cette sortie, We Came As Romans dévoile également un visualizer, permettant de découvrir cette nouvelle collaboration entre les deux formations.



Cette nouvelle version s’inscrit dans un projet plus ambitieux baptisé « ALL IS BEAUTIFUL… BECAUSE WE’RE DOOMED: CIRCULARITY ». Prévu comme une nouvelle étape dans le cycle de l’album, le projet réunira quatre titres totalement inédits et six versions réécrites de morceaux issus de l’album original.

Pour ces nouvelles interprétations, We Came As Romans a choisi de s’entourer d’artistes avec lesquels le groupe a partagé la scène au fil de ses années de tournée. Dayseeker, Bury Tomorrow, Currents, After The Burial, Headwreck, Heavensgate et Ladrones participeront ainsi à cette relecture collective de l’univers de « ALL IS BEAUTIFUL… BECAUSE WE’RE DOOMED ».

Avec « CIRCULARITY », We Came As Romans entend donc aller au-delà du simple exercice de remix ou de réenregistrement. Le groupe transforme cette nouvelle étape en véritable travail de collaboration, en donnant à plusieurs de ses morceaux une identité différente à travers la rencontre avec des formations issues de la même scène.

Le groupe explique que ce projet représente « l’aboutissement de ce cycle » pour We Came As Romans, tout en ouvrant déjà la porte vers la suite de son histoire. Les quatre nouveaux morceaux doivent notamment servir de transition vers une nouvelle ère pour la formation américaine, alors que ses membres poursuivent leur travail d’écriture.

Avec « red smoke ○ » et cette collaboration avec Heavensgate, We Came As Romans continue ainsi de faire vivre l’univers de son dernier album tout en préparant progressivement la prochaine étape de sa carrière.