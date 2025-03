Megadeth signe chez BLKIIBLK pour son prochain album

Le groupe de metal légendaire Megadeth annonce une collaboration majeure pour la sortie de son prochain album. Dave Mustaine et son label Tradecraft ont conclu un accord avec BLKIIBLK Records, une division du Frontiers Label Group, dédiée à repousser les frontières du heavy metal.

Une alliance stratégique pour un nouvel album très attendu

Cette annonce marque un tournant pour Megadeth, qui rejoint BLKIIBLK Records, une structure innovante visant à promouvoir des artistes à l’avant-garde du genre. Ce partenariat assurera une diffusion mondiale de l’album, promettant une visibilité accrue et une approche stratégique pour toucher les fans du groupe à travers le globe.

« Quand j’ai rencontré Tom Lipsky et Bob Chiappardi à l’époque, je ne pensais pas que nous travaillerions ensemble à nouveau tant d’années plus tard », a déclaré Dave Mustaine. « Je suis impatient de collaborer avec Serafino et son équipe en Italie, et j’ai hâte que les fans découvrent les morceaux de notre nouvel album. »

Serafino Perugino, président de Frontiers Label Group, a ajouté : « C’est un honneur de travailler avec Megadeth, un groupe qui a façonné le son du metal depuis des décennies. Cette collaboration reflète notre engagement à offrir le meilleur du rock et du metal à notre public. »

Un album en préparation avec une équipe solide

Megadeth est actuellement en studio avec le producteur Chris Rakestraw, qui avait déjà travaillé sur The Sick, The Dying… And The Dead! (2022) et Dystopia (2016). La formation actuelle comprend Dave Mustaine (chant/guitare), James LoMenzo (basse), Dirk Verbeuren (batterie) et Teemu Mäntysaari (guitare). Ce dernier apporte déjà sa touche créative et a confirmé son implication dans le processus d’écriture.

Tom Lipsky, responsable A&R Amérique du Nord chez Frontiers, a déclaré : « Lorsque BLKIIBLK Records a été créé, l’artiste idéal pour définir la mission créative du label était Megadeth. Aujourd’hui, c’est une réalité. Le groupe est en pleine phase de création et nous sommes impatients de secouer le monde du metal. »

Un héritage toujours intact

Formé en 1983, Megadeth est l’un des piliers du Big Four du thrash metal aux côtés de Metallica, Slayer et Anthrax. Avec plus de 50 millions d’albums vendus et 12 nominations aux Grammy Awards (dont une victoire en 2017 pour Dystopia), le groupe continue d’affirmer son statut d’icône du metal.

Avec ce nouveau partenariat et un album en préparation, Megadeth prouve une fois de plus sa volonté d’évoluer et d’innover. Aucune date de sortie n’a encore été annoncée, mais les fans peuvent s’attendre à une sortie explosive sous la bannière de BLKIIBLK Records.

