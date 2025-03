Le Motocultor Festival annonce 27 nouveaux groupes (DIIV, TESSERACT, ILL NINO…)

Le Motocultor Festival continue de dévoiler son affiche pour l’édition 2025, qui se tiendra à Carhaix du 14 au 17 août. Ce 6 mars, l’organisation a annoncé 27 nouveaux groupes qui rejoignent la programmation déjà bien fournie. Parmi les nouveaux venus, on retrouve notamment DIIV (USA – Shoegaze), TESSERACT (Angleterre – Metal Progressif) et ILL NINO (USA – Nu Metal). Malheureusement, le groupe Hangman’s Chair a dû annuler ses prochains concerts et ne sera pas présent au festival.

Les nouveaux groupes annoncés :

COBRA THE IMPALER (Belgique – Metal Progressif)

(Belgique – Metal Progressif) DIIV (USA – Shoegaze)

(USA – Shoegaze) DOODSESKADER (Belgique – Sludge / Hardcore)

(Belgique – Sludge / Hardcore) DOOL (Pays-Bas – Dark Rock)

(Pays-Bas – Dark Rock) DROPOUT KINGS (USA – Trap Metal)

(USA – Trap Metal) ENFORCER (Suède – Heavy Metal)

(Suède – Heavy Metal) FIVE THE HIEROPHANT (Angleterre – Black Metal Avant-gardiste)

(Angleterre – Black Metal Avant-gardiste) GAUPA (Suède – Psychedelic/Progressive Stoner)

(Suède – Psychedelic/Progressive Stoner) HARAKIRI FOR THE SKY (Autriche – Post Black Metal)

(Autriche – Post Black Metal) HERIOT (Angleterre – Metalcore)

(Angleterre – Metalcore) HIRAES (Allemagne – Melodic Death Metal)

(Allemagne – Melodic Death Metal) ILL NINO (USA – Nu Metal)

(USA – Nu Metal) KANONENFIEBER (Allemagne – Blackened Death Metal)

(Allemagne – Blackened Death Metal) LAZULI (France – Rock Progressif)

(France – Rock Progressif) LOUDBLAST (France – Death Metal)

(France – Death Metal) MARGARITA WITCH CULT (Angleterre – Stoner)

(Angleterre – Stoner) NÌ (France – Progressive/Math Rock)

(France – Progressive/Math Rock) PRIMORDIAL (Irlande – Black Metal/Folk)

(Irlande – Black Metal/Folk) RENDEZ VOUS (France – Post Punk)

(France – Post Punk) SKÁLMÖLD (Islande – Folk/Viking)

(Islande – Folk/Viking) SAQQARAH (France – Rock Progressif)

(France – Rock Progressif) SLOPE (Allemagne – Funk/Punk/Fusion)

(Allemagne – Funk/Punk/Fusion) TESSERACT (Angleterre – Metal Progressif)

(Angleterre – Metal Progressif) TRISKILL (France – Fest-noz Metal)

(France – Fest-noz Metal) VONSHARON (France – Modern Garage)

(France – Modern Garage) WEGFEREND (France – Folk Onirique)

(France – Folk Onirique) WYATT E. (Belgique – Antiquity Doom)

Avec ces nouvelles annonces, ce sont désormais 86 groupes qui figurent à l’affiche du festival. Il reste encore 24 noms à révéler pour compléter le line-up de cette édition.

Programmation par jour :

Jeudi 14 août : DIIV, DOOL, GUTALAX, HELLDEBERT, I PREVAIL, KATAKLYSM, LAZULI, MAGMA, ME AND THAT MAN, MOGWAI, NAILBOMB, NE OBLIVISCARIS, SAQQARAH, TESSERACT, YEAR OF NO LIGHT… (+ 5 groupes à annoncer)

Vendredi 15 août : BENIGHTED, CARPENTER BRUT, DIMMU BORGIR, EIVØR, ENTHRONED, FINNTROLL, FIVE THE HIEROPHANT, FLESHGOD APOCALYPSE, FORBIDDEN, HERIOT, HOULE, IHSAHN, IMPERIAL TRIUMPHANT, KERRY KING, LACUNA COIL, RECTAL SMEGMA, SKÁLMÖLD, SÓLSTAFIR, TO THE GRAVE, TRIBULATION, VESTIGE, WAYFARER, WEGFEREND… (+ 7 groupes à annoncer)

Samedi 16 août : ALL FOR METAL, BATUSHKA, CULT OF LUNA, DARK ANGEL, ENFORCER, ENVY, EXTREME, HIRAES, Ho99o9, ILL NINO, LES WAMPAS, LOUDBLAST, NÌ, PALEFACE SWISS, PELICAN, POÉSIE ZÉRO, RENDEZ VOUS, SKELETAL REMAINS, SLOPE, SNOT, TRISKILL, TRIVIUM… (+ 8 groupes à annoncer)

Dimanche 17 août : ANGELMAKER, BETWEEN THE BURIED AND ME, BLIND GUARDIAN, COBRA THE IMPALER, DOODSESKADER, DROPOUT KINGS, ENSIFERUM, EXHORDER, FEAR FACTORY, GAUPA, GOST, GREEN LUNG, HARAKIRI FOR THE SKY, KANONENFIEBER, KING BUFFALO, LANDMVRKS, MACHINE HEAD, MARGARITA WITCH CULT, MONOLORD, PARTY CANNON, PRIMORDIAL, SOLITARIS, SUFFOCATION, THROWN, VONSHARON, WYATT E…. (+ 4 groupes à annoncer)

Avec un line-up aussi éclectique et puissant, le Motocultor Festival 2025 s’annonce comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique extrême et alternative. La billetterie est déjà ouverte, alors ne tardez pas à réserver votre place !

Rendez-vous à Carhaix du 14 au 17 août 2025 pour une édition qui promet d’être mémorable !

