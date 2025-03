Volbeat annonce « God of Angels Trust », dévoile « By a Monster’s Hand » et un concert au Zénith Paris le 2 novembre !

Les fans de heavy metal et de rockabilly peuvent se réjouir : Volbeat revient en force avec un nouvel album et une tournée explosive ! Le groupe danois, connu pour son mélange unique de metal, de punk et de rock’n’roll, dévoile « God of Angels Trust », son tout nouvel opus (sortie prévue le 6 juin), accompagné d’une tournée mondiale qui passera par la France. Le 2 novembre 2025, ils investiront la scène du Zénith Paris – La Villette pour un show qui s’annonce déjà inoubliable.

« God of Angels Trust » : un nouvel album, un nouveau chapitre

Volbeat marque un grand retour avec « God of Angels Trust », un album inédit prêt à déchaîner les foules. Fidèle à son ADN musical, le groupe mêle toujours puissants riffs de guitare et mélodies accrocheuses, tout en apportant de nouvelles sonorités qui promettent de surprendre les fans. Ce nouvel opus sera l’occasion pour eux de renouer avec leur public et d’ajouter de nouveaux classiques à leur setlist déjà légendaire.

Et pour donner un avant-goût de ce qui attend les fans, Volbeat vient de dévoiler « By a Monster’s Hand », un premier extrait percutant qui annonce la couleur ! Ce titre puissant allie riffs accrocheurs et l’énergie brute du groupe.

Une machine à hits sur scène

Avec des titres emblématiques comme Still Counting, Lola Montez ou Sad Man’s Tongue, Volbeat a su conquérir le cœur des fans du monde entier. Porté par la voix unique de Michael Poulsen et une énergie scénique survoltée, le groupe promet un show intense, entre riffs puissants et refrains entêtants.

Un événement à ne pas manquer

Depuis leur dernier passage en France, Volbeat n’a cessé d’élargir son public et d’affiner son style. Leur dernière tournée a reçu un accueil triomphal, et cette date parisienne s’annonce comme l’un des concerts phares de l’année pour les amateurs de gros son. Attendez-vous à une ambiance survoltée, des solos ravageurs et une communion unique entre le groupe et ses fans.

Infos pratiques

📅 Date : 2 novembre 2025

📍 Lieu : Zénith Paris – La Villette

