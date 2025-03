Mastodon joue sans Brent Hinds pour la première fois : Ben Eller assure l’intérim à la guitare

Le 8 mars 2025, le groupe de metal progressif Mastodon a donné un concert exceptionnel au festival « Tool Live In The Sand » sans son guitariste emblématique, Brent Hinds. Pour cette performance, Ben Eller, un guitariste réputé pour ses leçons en ligne et ses reprises de Mastodon, a assuré l’intérim.

Ben Eller est bien connu des fans de Mastodon pour ses tutoriels détaillés et ses analyses des morceaux du groupe. Sa chaîne YouTube propose notamment des leçons sur des titres tels que « Aqua Dementia » et « Megalodon ». Il a également partagé des reprises de morceaux comme « Blood and Thunder » et « Megalodon ».

Sa participation au concert de Mastodon marque une étape importante dans sa carrière, passant du statut de pédagogue et fan à celui de musicien partageant la scène avec ses idoles. Cette collaboration a été saluée par les fans, qui ont apprécié la capacité d’Eller à reproduire fidèlement le son et l’énergie du groupe.

Pour illustrer le travail de Ben Eller autour de Mastodon, voici quelques-unes de ses vidéos pertinentes :

Ces vidéos offrent un aperçu du talent d’Eller et de sa passion pour la musique de Mastodon, expliquant pourquoi il était le choix idéal pour remplacer Brent Hinds lors de ce concert.

