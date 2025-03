Bury Tomorrow dévoile le nouveau single « Waiting »

Bury Tomorrow, qui va démarrer une nouvelle tournée américaine, dévoile le nouveau single « Waiting » tiré de l’album « Will You Haunt Me, With That Same Patience » prévu pour le 16 mai. Le single est à découvrir via un « Visualiser » disponible ci-dessous.

