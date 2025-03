FRACTAL UNIVERSE en interview – Plongée dans « The Great Filters » !

À l’approche de la sortie de « The Great Filters », leur nouvel album prévu pour le 4 avril 2025 chez M-Theory Audio, nous avons eu le plaisir d’échanger avec Vince Wilquin (chant, guitare, saxophone) et Valentin Pelletier (basse). Une discussion captivante où le duo revient sur l’évolution du son du groupe, le concept derrière cet album ambitieux de death metal progressif ultra-maîtrisé !

Entre prouesses techniques, atmosphères immersives et réflexions profondes, FRACTAL UNIVERSE continue d’explorer de nouvelles frontières musicales. Ne manquez pas cette interview exclusive pour en savoir plus sur leur processus créatif et ce qui nous attend avec ce nouvel opus !

