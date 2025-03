Iron Maiden : un documentaire officiel et une tournée mondiale pour leurs 50 ans

Iron Maiden, le légendaire groupe de heavy metal britannique, célèbre son 50e anniversaire en 2025. Pour marquer cet événement, un documentaire officiel retraçant leur carrière est en préparation et sortira en salles à l’automne 2025.

Ce film, encore sans titre, proposera des interviews des membres actuels et passés du groupe, y compris la dernière interview de Paul Di’Anno, premier chanteur d’Iron Maiden, décédé l’année dernière. Des personnalités comme Gene Simmons (Kiss), Lars Ulrich (Metallica) et l’acteur Javier Bardem partageront également leurs témoignages. Le documentaire inclura des images d’archives rares et des séquences animées mettant en scène la mascotte emblématique du groupe, Eddie.

Réalisé par Malcolm Venville et produit par une filiale d’Universal Pictures, le film promet une expérience visuelle unique qui mettra en lumière l’impact mondial d’Iron Maiden et la relation forte entre le groupe et ses fans. Le manager du groupe, Rod Smallwood, espère que le documentaire captivera non seulement les amateurs de musique, mais aussi tous ceux qui apprécient les histoires d’outsiders ayant réussi contre toute attente.

Parallèlement à la sortie de ce documentaire, Iron Maiden entreprendra une tournée mondiale intitulée « Run For Your Lives » pour célébrer leur demi-siècle de carrière. La tournée débutera le 27 mai 2025 à Budapest et comprendra des dates à travers l’Europe, notamment à Paris La Défense Arena les 19 et 20 juillet 2025.

Les fans français auront également l’opportunité de voir le groupe au festival des Eurockéennes à Belfort le 3 juillet 2025. Cette tournée s’annonce comme un événement majeur pour les amateurs de heavy metal, offrant une occasion unique de célébrer l’héritage d’Iron Maiden en live.

Avec la sortie de ce documentaire et la tournée anniversaire, 2025 s’annonce comme une année mémorable pour Iron Maiden et leurs fans à travers le monde.

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr