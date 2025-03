ARCHITECTS annonce son grand retour à Paris à l’Adidas Arena

Architects, l’un des groupes les plus marquants de la scène metal actuelle, s’apprête à faire son grand retour à Paris ! Le lundi 29 septembre 2025, le groupe britannique se produira à l’Adidas Arena, une salle à la hauteur de leur ascension fulgurante.

Un succès grandissant en France

Depuis plusieurs années, Architects ne cesse de conquérir l’Hexagone. Leur passage électrisant au Hellfest en juin 2023, suivi d’une première partie de Metallica au Stade de France, avait déjà confirmé leur statut grandissant. En 2024, ils avaient marqué les esprits avec un concert magistral au Zénith de Paris ainsi qu’une prestation remarquée en tête d’affiche du festival Motocultor.

Cette année, la sortie de leur nouvel album The Sky, The Earth & All Between, disponible depuis le 28 février sur le label Epitaph, a propulsé le groupe encore plus loin. Avec des titres percutants comme Blackhole, Whiplash et Everything Ends, Architects affirme son statut de futur mastodonte du metal moderne.

Un concert à ne pas manquer

Le show à l’Adidas Arena promet donc d’être un événement incontournable pour tous les fans de musique extrême. Cette salle, moderne et adaptée aux grands concerts, sera le terrain de jeu idéal pour une performance qui s’annonce explosive.

Informations billetterie

Prévente Live Nation / Ticketmaster : jeudi 20 mars à 10h00

: jeudi 20 mars à 10h00 Mise en vente générale : vendredi 21 mars à 10h00

Architects sur tous les fronts

En plus de cette tournée, Architects assurera également la première partie de Linkin Park lors de quatre concerts en Allemagne en juin et juillet 2025. Le groupe est à l’affiche de nombreuses médias spécialisés et fait la couverture du magazine MyRock.

Ne manquez pas leur passage à Paris, une soirée qui s’annonce déjà légendaire !

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr