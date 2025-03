Coheed and Cambria – The Father of Make Believe : Une odyssée Rock toujours aussi captivante

Coheed and Cambria, le groupe new-yorkais emblématique du rock progressif, revient avec « Vaxis: Act III: The Father of Make Believe », poursuivant ainsi leur saga épique « The Amory Wars ». Cet onzième album studio démontre une fois de plus leur capacité à fusionner des récits complexes avec une musique captivante.

Dès l’ouverture avec « Yesterday’s Lost », une mélodie douce au piano évolue vers des accords acoustiques délicats, préparant l’auditeur à un voyage musical éclectique. Les morceaux comme « Goodbye, Sunshine » et « Searching For Tomorrow » mettent en avant la virtuosité du guitariste Travis Stever, dont les riffs techniques servent de toile de fond idéale à la voix puissante de Claudio Sanchez.

La production, assurée par Sanchez en collaboration avec Zakk Cervini, offre une finition soignée qui met en valeur les aspects mélodiques et accessibles de l’album. Des ballades comme « Meri of Mercy » et « Corner My Confidence » dévoilent une beauté subtile, tandis que des titres plus agressifs tels que « Blind Side Sonny » et « Play The Poet » rappellent les influences punk du groupe.

Le point culminant de l’album réside dans la suite en quatre parties, « The Continuum », qui illustre l’aptitude de Coheed and Cambria à naviguer entre des montées en puissance menaçantes et des climax dramatiques. La troisième partie, « Tethered Together », se distingue par un refrain entraînant qui résonne profondément. La conclusion, « So It Goes », surprend agréablement avec son ambiance pop baroque, clôturant l’album sur une note lumineuse et optimiste.

Avec « The Father of Make Believe », Coheed and Cambria continue de repousser les limites de leur son tout en restant fidèles à leurs racines progressives. Cet album témoigne de leur constance remarquable et de leur capacité à se renouveler, consolidant leur statut de figures de proue dans le paysage du rock moderne.

