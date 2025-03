Witch Fever est de retour avec « Dead to Me ! », un single aussi intense que libérateur

Après deux ans et demi d’absence, Witch Fever signe son grand retour avec « Dead to Me ! », un titre foudroyant d’énergie, disponible dès à présent via Music For Nations. Ce single marque une évolution dans le son du quatuor britannique, combinant l’agressivité punk qui fait sa renommée à des sonorités plus denses et expérimentales.

Un pont entre le passé et le futur

« Dead to Me ! » s’impose comme un trait d’union entre Congregation, leur premier album encensé par la critique, et la suite de leur discographie. Loin d’être une inconnue pour les fans de Witch Fever, cette chanson fait déjà partie des setlists du groupe depuis un moment et constitue un véritable point d’orgue de leurs concerts. Sur scène, elle déchaîne une énergie cathartique, tandis qu’en version studio, elle se mue en une tempête sonore d’une puissance redoutable.

Un son plus massif et une colère libératrice

Sous la houlette de Chris W Ryan (NewDad, Just Mustard, Enola Gay), Witch Fever pousse encore plus loin les limites de son style. Harmoniques dissonantes, basse vrombissante, cris rageurs et double-pédale infernale : « Dead to Me ! » amplifie l’influence doom-punk du groupe tout en creusant des atmosphères plus sombres et oppressantes. « Nous voulions vraiment avoir un son plus puissant », affirme Alex Thompson (basse), résumant parfaitement l’intention de cette composition.

Les paroles, quant à elles, sont d’une franchise brutale. Amy Walpole (chant) puise une nouvelle fois dans son passé au sein de l’Église charismatique pour exprimer une rage brute et viscérale. « Dead to Me ! » est une dénonciation sans concession des pressions imposées aux jeunes filles et une critique acerbe des institutions qui les ont abandonnées. « Je dis simplement que tous les anciens de l’église qui m’ont laissé tomber sont morts à mes yeux ! », déclare la chanteuse. Un message qui résonne également au-delà de son expérience personnelle : « N’importe qui peut écouter cette chanson et se dire ‘ouais, j’emmerde cette personne’. C’est comme une forme de libération. » (Alex Thompson)

Un accueil déjà enthousiaste

Le retour de Witch Fever n’est pas passé inaperçu et la presse spécialisée salue ce nouveau chapitre avec ferveur :

« Les riffs titanesques du rock classique et la gouaille du punk » – The Guardian

« C’est quelque chose qui pourrait brûler les pelouses et les bâtiments, c’est Witch Fever ! » – Steve Lamacq, BBC Radio 6 Music

« Un doom-punk vital et inclusif pour un monde en proie au chaos. » – NME (4☆)

« Il est clair que le voyage de Witch Fever ne fait que commencer, et c’est un tremplin pour tracer une voie fulgurante, briser ce système patriarcal obstiné et continuer à vivre délicieusement. » – Kerrang! (5/5)

Avec « Dead to Me ! », Witch Fever réaffirme son statut de groupe à suivre de près. Entre furie punk et noirceur hypnotique, ce nouveau single annonce un futur prometteur pour le quatuor.

Line-up :

Amy Walpole (chant)

Alex Thompson (basse, backing vocals)

Alisha Yarwood (guitare)

Annabelle Joyce (batterie)

