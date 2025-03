Cradle of Filth dévoile « White Hellebore » : un nouveau single envoûtant avant la sortie de The Screaming Of The Valkyries

Cradle of Filth, institution du metal extrême, continue d’alimenter l’attente autour de son prochain album The Screaming Of The Valkyries, prévu pour le 21 mars 2025 via Napalm Records. Après To Live Deliciously, le groupe dévoile aujourd’hui White Hellebore, un troisième single accompagné d’un clip envoûtant, réalisé par Shaun Hodson.

Dani Filth explore la dualité de « White Hellebore »

Le frontman Dani Filth a partagé une interprétation fascinante de ce nouveau titre :

« La fleur d’hiver du titre nous rappelle de manière scintillante notre propre mortalité, s’épanouissant dans des saisons de lumière mourante et de terre froide et gelée. Dans le contexte de cette chanson, l’hellébore blanc est une femme séduisante qui n’est pas très éloignée du danger que représente la veuve noire prédatrice, nourrissant à la fois l’espoir et le désespoir ; à la fois poison et élixir, elle est étonnante à voir mais toujours mortelle à goûter. »

Cette imagerie gothique et funèbre est pleinement mise en scène dans le clip officiel, où l’hellébore blanc prend la forme d’une starlette de cinéma qui, grâce aux forces occultes, échappe à la mort dans une atmosphère lovecraftienne.

Un album qui s’annonce monumental

The Screaming Of The Valkyries s’annonce comme une œuvre magistrale, où Cradle of Filth fusionne son héritage avec de nouvelles sonorités. Dani Filth y déploie ses hurlements caractéristiques sur une tempête de guitares jumelles, de rythmiques explosives et d’orchestrations grandioses.

Parmi les titres les plus attendus, Demagoguery mélange blast beats et groove démoniaque, tandis que Non Omnis Moriar plonge dans une mélancolie déchirante. Ex Sanguine Draculae évoque l’ambiance de Dusk And Her Embrace, et You Are My Nautilus promet une fresque sombre aux guitares en duel.

Produit par Scott Atkins aux Grindstone Studios, The Screaming Of The Valkyries promet d’être un chef-d’œuvre macabre, digne des plus grandes heures de Cradle of Filth.

L’album est disponible en précommande dès maintenant.

