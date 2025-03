Bill Kelliher de Mastodon s’exprime sur le départ de Brent Hinds : « C’était une décision difficile que nous devions tous prendre »

Le 7 mars 2025, le groupe de metal progressif Mastodon a annoncé la séparation d’avec son guitariste et chanteur emblématique, Brent Hinds, après 25 ans de collaboration. Cette nouvelle a surpris les fans et la communauté musicale, d’autant plus que le groupe prépare la sortie d’un nouvel album cette année.

Dans une interview accordée à Guitar World, le guitariste Bill Kelliher est revenu sur cette séparation. Il a décrit les 25 premières années du groupe avec Hinds comme « une aventure folle et incroyable », rappelant les nombreuses réalisations de Mastodon, notamment des Grammy Awards et des tournées avec des légendes telles qu’Iron Maiden, Metallica, Motörhead et Tool.

Kelliher a comparé la dynamique du groupe à un mariage, soulignant que, parfois, les individus évoluent différemment et s’intéressent à d’autres choses. Il a ajouté : « Nous lui souhaitons le meilleur dans la poursuite de ses rêves. » Il a également exprimé son étonnement quant à la longévité du groupe sans changement de formation, déclarant : « Que nous ayons réussi à le faire aussi longtemps, je pense que c’est un exploit en soi. »

Concernant l’avenir de Mastodon, Kelliher a laissé entendre que le groupe pourrait explorer de nouvelles directions musicales avec l’apport d’autres talents, affirmant : « Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas quelqu’un d’autre qui puisse apporter quelque chose dans une nouvelle direction. » Il a conclu en reconnaissant que la décision de se séparer de Hinds était difficile, mais qu’il était temps de le faire.

Malgré ce changement majeur, Mastodon a confirmé que tous les projets de tournée pour 2025 restent inchangés. Le groupe a récemment recruté le musicien de session et star de YouTube, Ben Eller, pour les accompagner lors de leur performance au festival « Tool Live In The Sand » en République dominicaine.

Le départ de Brent Hinds marque la fin d’une ère pour Mastodon. Les fans attendent avec impatience de voir comment le groupe évoluera et quelles nouvelles directions musicales il empruntera dans ce nouveau chapitre de son histoire.

