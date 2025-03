Metallica et Apple s’associent pour une expérience de concert immersive sur le Vision Pro

Le légendaire groupe de heavy metal Metallica s’apprête à offrir à ses fans une expérience inédite en s’associant à Apple pour proposer un concert en réalité virtuelle immersive. Cette initiative sera disponible exclusivement sur le casque Apple Vision Pro à partir du 14 mars 2025.

Le concert a été capté lors de la dernière date de leur tournée mondiale M72 à Mexico. Les utilisateurs du Vision Pro pourront ainsi profiter de performances emblématiques telles que « Whiplash », « One » et « Enter Sandman » en ultra-haute résolution à 180 degrés, accompagnées d’un son spatial. Pour réaliser cette immersion, Apple a déployé une infrastructure technique avancée, incluant 14 caméras spéciales autour de la scène, combinant des systèmes stabilisés, des caméras suspendues par câbles et des chariots télécommandés.

Lars Ulrich, le batteur de Metallica, a exprimé son enthousiasme : « C’est une expérience révolutionnaire. Voir notre concert de cette manière, avec l’énergie des fans de Mexico, est très immersif et extrêmement amusant. Nous avons toujours cherché à repousser les limites, et cette collaboration avec Apple en est une parfaite illustration. »

Pour ceux qui ne possèdent pas le casque Vision Pro, Apple propose des démonstrations gratuites de cette expérience dans ses Apple Stores à travers le monde à partir du 14 mars. Les réservations pour ces démos peuvent être effectuées en ligne. Par ailleurs, les morceaux interprétés lors de ce concert seront disponibles sur un nouvel EP intitulé « Metallica Live From Mexico City », accessible sur Apple Music en audio spatial à partir du même jour.

Cette collaboration s’inscrit dans une série d’initiatives d’Apple visant à enrichir le contenu disponible sur le Vision Pro, avec des performances exclusives d’artistes tels qu’Alicia Keys, Raye et The Weeknd. De plus, un documentaire immersif sur Bono, le chanteur de U2, intitulé « Bono: Stories of Surrender », est prévu pour une sortie le 30 mai sur cette même plateforme.

Cette initiative marque une nouvelle étape dans la manière dont les concerts peuvent être vécus, offrant aux fans une immersion totale au cœur de la performance, comme s’ils y étaient réellement.

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr