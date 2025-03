WARBRINGER dévoile « Through A Glass, Darkly » : un troisième single épique avant la sortie de Wrath And Ruin

Les titans du thrash moderne WARBRINGER s’apprêtent à déchaîner leur très attendu nouvel album Wrath And Ruin, dont la sortie est prévue pour ce vendredi 14 mars 2025 via Napalm Records. En amont de cet événement, le groupe lève le voile sur son troisième single, Through A Glass, Darkly, accompagné d’un clip percutant. (Chronique de l’album à lire en suivant ce lien…)

Une épopée guerrière et mystique

Inspirée d’un poème du général George Patton, Through A Glass, Darkly explore le concept d’un guerrier éternellement réincarné, condamnant ses luttes et souffrances à travers les champs de bataille de l’histoire. Mêlant riffs gothiques et tension mid-tempo, WARBRINGER crée une atmosphère si palpable qu’on en ressentirait presque la poussière des cryptes.

Le frontman John Kevill déclare à propos de ce titre :

« Voici Through a Glass, Darkly, une épopée sombre et mystique, mais aussi chargée d’énergie. Cette chanson incarne la diversité de Wrath And Ruin en offrant quelque chose de radicalement différent des premiers singles. Elle exprime l’idée puissante et métaphorique de la lutte humaine perpétuelle. J’adore le solo plein d’âme d’Adam Carroll et le passage final, qui est l’un de mes moments vocaux favoris sur l’album. Nous espérons que vous apprécierez ce morceau autant que nous ! »

Un album aux sonorités plus sombres et immersives

Avec Wrath And Ruin, WARBRINGER plonge encore plus profond dans des territoires musicaux sombres et réfléchis. Les titres introductifs The Sword And The Cross et A Better World ouvrent les hostilités avec une précision virtuose et un travail de guitare ténébreux. Neuromancer impose son groove massif tandis que The Jackhammer déchaîne une frénésie de riffs chaotiques.

Parmi les morceaux les plus marquants, Cage Of Air et The Last Of My Kind marquent une incursion dans une ambiance gothique et atmosphérique, tandis que Strike From The Sky livre un thrash incisif et implacable.

Tracklist de Wrath And Ruin

CD1 :

The Sword And The Cross A Better World Neuromancer The Jackhammer Through A Glass, Darkly Strike From The Sky Cage Of Air The Last of My Kind

CD2 (Live) : Des performances capturées lors des tournées à Budapest, Nantes, Munich et Cracovie, retraçant l’intensité scénique du groupe.

WARBRINGER entame sa tournée nord-américaine le 18 mars à San Diego et passera également par la France cette année. Wrath And Ruin est disponible en précommande pour une expérience thrash sans compromis !

