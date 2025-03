SABATON : le film d’animation « The War To End All Wars » enfin en streaming !

Le moment tant attendu est enfin arrivé ! SABATON annonce la sortie de son film d’animation « The War To End All Wars – The Movie », désormais disponible sur Amazon Prime Video, Apple TV et YouTube Movies.

Désormais, les spectateurs du monde entier peuvent vivre cette expérience immersive, plongeant au cœur des batailles épiques et des récits méconnus de la Première Guerre mondiale, le tout porté par l’univers unique du groupe.

Un projet ambitieux et une première pour SABATON

« Nous sommes ravis de pouvoir enfin partager ce mélange d’animation, d’histoire et de heavy metal avec tous nos fans. Ce film a fait le tour du monde en novembre 2023 et a été projeté dans 140 musées dans 30 pays. Maintenant, tout le monde va pouvoir y avoir accès. »

— Pär Sundström, bassiste

« C’est notre premier projet à être disponible sur les services de streaming vidéo, ce qui est une étape importante pour nous ! Ce film n’est pas un simple divertissement ; c’est un hommage à l’histoire et un témoignage de la résilience de l’esprit humain. Nous invitons tout le monde à vivre cette aventure musicale et historique. »

— Joakim Brodén, chanteur

Une fresque animée entre histoire et heavy metal

Réalisé en collaboration avec le studio Yarnhub, spécialisé dans les récits historiques, « The War To End All Wars – The Movie » est une production de 67 minutes alliant animation captivante, narration immersive et bande-son puissante. Inspiré par les chansons du 10e album studio de SABATON, le film donne vie aux récits héroïques et souvent méconnus de la Grande Guerre. Il comprend également des animations et des apparitions des membres du groupe dans certaines scènes.

Un engagement fort avec l’initiative « History Rocks »

En 2023, SABATON a lancé l’initiative « History Rocks », destinée à promouvoir l’importance de l’histoire et à soutenir les musées à travers le monde. Dans ce cadre, le groupe a fait don du film à 140 musées dans 30 pays, allant de petites institutions locales à des musées de renommée internationale. Plusieurs projections et événements ont été organisés, touchant un large public au-delà de la sphère metal.

📽️ Regardez la bande-annonce:

SABATON : Un phénomène du heavy metal mondial

Avec plus de 3 milliards de streams, des disques d’or et de platine, et une présence incontournable sur les plus grandes scènes mondiales, SABATON s’est imposé comme une figure majeure du heavy metal moderne. Le groupe, qui a marqué les esprits au Hellfest 2022 et au Zénith Paris en 2023, continue de lier histoire militaire et musique dans un concept unique.

« The Legendary Tour » : Deux concerts en France !

SABATON repart sur les routes avec « The Legendary Tour » et fera escale en France pour deux concerts exceptionnels :

📍 Paris – Accor Arena → Vendredi 28 novembre 2025

📍 Lyon – LDLC Arena → Samedi 29 novembre 2025

Une occasion unique de retrouver SABATON sur scène et de vivre leur univers épique en live !

