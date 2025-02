Warbringer – Wrath And Ruin : Un assaut thrash implacable et maîtrisé

En matière de thrash metal moderne, Warbringer s’est imposé comme une référence incontournable. Avec Wrath And Ruin, le groupe californien revient en force, armé de huit titres qui tabassent sans concession, un condensé d’agressivité et de maîtrise technique. Si l’album suit les codes du genre, il évite habilement le piège du thrash générique en insufflant une énergie brute et une qualité d’exécution remarquable.

L’album s’ouvre avec “The Sword And The Cross”, une introduction monumentale qui pose immédiatement les bases : rapidité d’exécution, riffs tranchants comme des lames, et envolées solistes qui raviront les amateurs de guitare technique. La section rythmique est un rouleau compresseur, et la voix de John Kevill, toujours aussi hargneuse, donne le ton de l’assaut sonore qui va suivre.

“A Better World” poursuit sur cette lancée avec une déferlante de riffs acérés et un tempo effréné. Ici, pas de compromis : c’est du thrash incisif, sans fioritures, porté par un chant rageur et des solos explosifs. La brutalité est omniprésente et ne laisse aucun répit à l’auditeur.

Avec “Neuromancer”, Warbringer ralentit légèrement le rythme pour mieux instaurer un groove imparable. Ce morceau débute sur un riff lourd et hypnotique qui donne immédiatement envie de headbanguer, avant d’accélérer brutalement pour un duel de solos dantesque. Une montée en puissance implacable qui démontre toute l’intelligence de la composition du groupe.

À l’inverse, “The Jackhammer” démarre pied au plancher. Fidèle à son titre, ce morceau est un véritable coup de massue qui frappe sans relâche. La batterie est un déluge de blasts et de double-pédale, les riffs sont tranchants et la voix de Kevill atteint des sommets de violence. Une claque monumentale qui s’abat sur l’auditeur sans prévenir.

“Through A Glass, Darkly” trompe d’abord son monde avec une introduction plus posée, installant une atmosphère pesante et malsaine. Mais très vite, Warbringer nous ramène sur un terrain plus familier avec un riff groovy et lourd, avant d’accélérer dans une fureur incontrôlable. Ce morceau témoigne de la capacité du groupe à jouer avec les ambiances et à diversifier son approche du thrash.

“Strike From The Sky” est une pure décharge d’adrénaline. Warbringer y déroule son thrash ultra-rapide, entre violence maîtrisée et énergie brute, illustrant parfaitement tout ce que le genre a de plus percutant. Ce titre est un condensé du savoir-faire du groupe, avec un jeu de batterie phénoménal et des riffs affûtés comme des rasoirs.

Sur “Cage Of Air”, Warbringer continue d’impressionner avec un morceau dynamique et accrocheur, où les solos de guitare s’entrelacent avec une fluidité déconcertante. L’énergie est toujours au rendez-vous, et le groupe parvient à maintenir une intensité constante tout en proposant des compositions léchées et addictives.

L’album se clôt sur “The Last of My Kind”, qui synthétise tout ce qui fait la force de Wrath And Ruin. Du thrash violent, rapide et impitoyable, servi par une production chirurgicale signée Mark Lewis (Cannibal Corpse, Trivium). Si certains pourront regretter la brièveté de l’album avec seulement huit titres, il est indéniable que chaque morceau est un concentré de pure fureur, sans le moindre remplissage.

Verdict : Un uppercut de thrash ultra-efficace

Avec Wrath And Ruin, Warbringer livre un album à la hauteur de sa réputation, une véritable déflagration thrash qui ne laisse aucun répit. Chaque titre est une démonstration de puissance et de maîtrise, entre férocité brute et groove implacable. Si vous aimez votre thrash rapide, technique et sans concessions, cet album est fait pour vous. Seul bémol : on en aurait bien pris deux ou trois morceaux de plus tant l’expérience est intense et jouissive. Mais mieux vaut un album court et percutant qu’un disque dilué. Wrath And Ruin est un must-have pour tout amateur de thrash moderne.

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr