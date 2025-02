Harper dévoile le morceau « Thorn In My Side » en vidéo

Harper, qui a connu une renommée précoce après avoir été prise sous l’aile de Spiritbox et une participation à « America’s Got Talent », vient de sortir son dernier single, « Thorn In My Side ». C’est à voir ci-dessous.

