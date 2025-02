Black Label Society publie une vidéo pour le nouveau single « Lord Humungus » (Mad Max)

Le groupe Black Label Society de Zakk Wylde vient de lancer le nouveau single « Lord Humungus » à découvrir ci-dessous. Le groupe rend hommage au méchant du même nom et tiré du film de 1981 Mad Max « The Road Warrior ». Le réalisateur Justin H. Reich (Saint Asonia, Codeseven) a une fois de plus été chargé de diriger le visuel pour le morceau. Avec deux singles depuis septembre dernier, tout indique qu’un nouvel album arrivera plus tard dans l’année.

