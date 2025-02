Disturbed dévoile le nouveau single « I Will Not Break »

Disturbed dévoile le nouveau single « I Will Not Break » alors que le groupe prépare à une tournée célébrant les 25 ans de leur premier album « The Sickness », certifié 5 fois disque de platine. Une édition de luxe élaborée de cet album » marquant cet anniversaire est prévue pour une sortie le 7 mars.

C’est le premier titre depuis 2022 et il représente le lancement d’une nouvelle ère pour le groupe également en étant la première sortie via leur nouveau label, Mother Culture Records.

