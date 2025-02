Gojira, Architects, Knocked Loose et Spiritbox sur la bande-son de WWE 2K25

Les amateurs de metal et de musiques percutantes seront comblés par la bande-son officielle de WWE 2K25, révélée ce 20 février. Cette nouvelle édition du célèbre jeu de catch, prévue pour le 14 mars, promet une immersion sonore intense avec une sélection d’artistes issus de la scène alternative, metal et hip-hop.

Un tracklisting résolument lourd et varié

Cette année, WWE 2K25 met à l’honneur une sélection d’artistes de renom, avec une forte présence de sonorités heavy. Parmi les titres marquants, on retrouve le percutant « Suffocate » de Knocked Loose, accompagné de la chanteuse Poppy, une collaboration qui a valu au morceau une nomination aux GRAMMY Awards.

Les amateurs de metal pourront également apprécier Gojira avec « Only Pain », un morceau au groove implacable, ainsi que Spiritbox avec « Hurt You », confirmant leur statut de valeur montante du metal moderne.

Le metalcore britannique est représenté par Architects et leur titre « Curse », tandis que la scène émergente s’invite avec House Of Protection et leur morceau « It’s Supposed To Hurt ».

Une touche d’audace et de diversité

La bande-son ne se limite pas aux sonorités metal. Elle inclut aussi une palette de styles allant du rap au rock alternatif. Parmi les titres notables, on retrouve Eminem et JID avec « Fuel », un morceau qui s’annonce explosif, ainsi que le titre « Black Flag Freestyle » signé Denzel Curry & That Mexican OT.

Les amateurs de crossover seront ravis de découvrir la collaboration improbable entre BABYMETAL et Electric Callboy sur le morceau « RATATATA », une fusion entre kawaii metal et electronicore qui promet d’être un des moments forts du jeu.

Tracklist complète de WWE 2K25 :

01 – Eminem – “Fuel” (feat. JID)

02 – Knocked Loose – “Suffocate” (feat. Poppy)

03 – Mohamed Ramadan, Future & Masari – “Arabi”

04 – Joey Valance & Brae – “Packapunch” (feat. Danny Brown)

05 – Spiritbox – “Hurt You”

06 – House Of Protection – “It’s Supposed To Hurt”

07 – $uicideboy$ – “The Thin Grey Line”

08 – Architects – “Curse”

09 – Denzel Curry & That Mexican OT – “Black Flag Freestyle”

10 – Jelly Roll – “Halfway To Hell”

11 – Chase & Status & Stormzy – “Backbone”

12 – J Balvin & Feid – “Doblexxó”

13 – Amyl & The Sniffers – “Hertz”

14 – BABYMETAL & Electric Callboy – “RATATATA”

15 – Gojira – “Only Pain”

Un choix musical à la hauteur de l’intensité du jeu

Chaque année, la série WWE 2K propose une bande-son qui reflète l’énergie brute du catch et cette édition 2025 ne déroge pas à la règle. Entre metal agressif, rap percutant et collaborations surprenantes, ce tracklisting s’annonce comme l’un des plus éclectiques et explosifs de ces dernières années.

Rendez-vous le 14 mars pour découvrir WWE 2K25 et profiter de cette playlist qui promet d’accompagner des combats aussi endiablés que la musique qui les rythme !

