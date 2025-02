CRADLE OF FILTH dévoile le clip infernal de « To Live Deliciously » et prépare l’arrivée de « The Screaming Of The Valkyries » !

Le légendaire CRADLE OF FILTH, maître du Metal extrême et icône du gothique macabre, vient de révéler le clip de « To Live Deliciously », premier extrait de son quatorzième album The Screaming Of The Valkyries, prévu pour le 21 mars 2025 via Napalm Records. Ce nouvel opus s’annonce comme une synthèse parfaite entre la fureur iconique du groupe et une narration toujours plus immersive.

« To Live Deliciously » : un clip entre blasphème et possession

Le clip officiel de « To Live Deliciously », sorti le 20 février, plonge les spectateurs dans une atmosphère aussi dérangeante que captivante. Fidèle à l’essence sulfureuse du groupe, la vidéo met en scène une nonne en proie à des tourments religieux et à des désirs interdits, sous l’emprise d’un prêtre manipulateur. Entre scènes de possession démoniaque et imagerie gothique saisissante, CRADLE OF FILTH frappe encore une fois fort avec une réalisation aussi immersive qu’horrifique.

Le frontman emblématique du groupe, Dani Filth, commente :

« Le clip de « To Live Deliciously » est une observation sur la retenue religieuse ainsi qu’une fenêtre pour présenter un peu de crasse blasphématoire, un engagement social agréable entre une jeune nonne pieuse et son prêtre mentor. Avec un soupçon de possession démoniaque et d’inconduite sexuelle pour faire bonne mesure. »

Si l’univers visuel choque autant qu’il fascine, la puissance musicale du titre n’est pas en reste. Entre riffs acérés, orchestrations imposantes et la voix inimitable de Dani Filth, « To Live Deliciously » s’impose comme un avant-goût tonitruant de l’album à venir.

Un album entre héritage et renouveau

Après Existence Is Futile en 2021, qui avait atteint la 20e place du Billboard Hard Rock, CRADLE OF FILTH revient avec The Screaming Of The Valkyries, un album qui s’annonce comme une synthèse de ses œuvres les plus marquantes. L’opus promet une alchimie parfaite entre la brutalité de Hammer Of The Witches et l’opéra macabre de Dusk And Her Embrace.

Composé et interprété par une formation toujours aussi affûtée – avec Martin « Marthus » Skaroupka (batterie), Daniel Firth (basse), Marek « Ashok » Smerda (guitare), Donny Burbage (guitare) et Zoe Federoff (claviers et chant) –, cet album mêlera riffs démoniaques, envolées symphoniques et atmosphères vampiriques.

Parmi les titres attendus, « Demagoguery » s’annonce comme un tourbillon de blast beats et de mélodies envoûtantes, tandis que « White Hellebore » alternera entre influences Heavy Metal et déchaînements Thrash. Avec « Non Omnis Moriar », CRADLE OF FILTH s’aventure même dans des territoires plus mélancoliques, flirtant avec l’essence doom de groupes comme Paradise Lost ou Anathema.

Produit et mixé par Scott Atkins aux Grindstone Studios en Angleterre, The Screaming Of The Valkyries promet d’être une pièce maîtresse de la discographie du groupe, célébrant à la fois l’histoire de CRADLE OF FILTH et son avenir grandiose.

Tracklist de The Screaming Of The Valkyries :

To Live Deliciously Demagoguery The Trinity Of Shadows Non Omnis Moriar White Hellebore You Are My Nautilus Malignant Perfection Ex Sanguine Draculae When Misery Was A Stranger

