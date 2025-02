DESTRUCTION dévoile « Scumbag Human Race » et annonce la sortie de « Birth Of Malice »

Les icônes du Thrash Metal allemand, DESTRUCTION, frappent un grand coup en prévision de la sortie de leur seizième album studio, Birth Of Malice, prévu pour le 7 mars 2025 via Napalm Records. En guise d’avant-goût, le groupe lâche un troisième single dévastateur, « Scumbag Human Race », accompagné d’un clip officiel percutant.

« Scumbag Human Race » : Un Uppercut Thrash au Message Incisif

Avec « Scumbag Human Race », DESTRUCTION ne fait pas dans la demi-mesure. Ce titre est un brûlot Thrash sans concession, mené par un riffing incisif et un groove implacable. Schmier, leader et bassiste du groupe, s’insurge contre la corruption et la tromperie rongeant l’humanité. Le refrain, entêtant et puissant, agit comme un cri de révolte contre l’exploitation et la manipulation.

Schmier à propos de « Scumbag Human Race » :

« Ce single est un marteau-pilon sans pitié ! Son groove et son énergie implacables vous poussent tout droit vers la fosse ! Ce sera un morceau live intense et ce riff peut facilement vous faire fondre ! Les paroles sont métaphoriques : comment cette planète nous appellerait-elle si elle pouvait parler ? Et que nous dirait-elle ? Bien… Réveillez-vous, putain ! SCUMBAG HUMAN RACE!!!! »

Le clip officiel, sorti le 20 février 2025, illustre parfaitement cette rage brute et ce message cinglant.

« Birth Of Malice » : Une Attaque Thrash en Douze Titres

Avec Birth Of Malice, DESTRUCTION revient avec un son brut, percutant et toujours aussi féroce. Schmier conjugue sa voix caractéristique à la basse, appuyée par les riffs destructeurs de Martin Furia et Damir Eskić, tandis que Randy Black assure une batterie explosive. L’album, enregistré au Little Creek Studio en Suisse et mixé par Martin Furia au Black Mancave en Allemagne, s’annonce comme une machine de guerre bien huilée.

Tracklist de Birth Of Malice :

Birth Of Malice Destruction Cyber Warfare No Kings – No Masters Scumbag Human Race God Of Gore A.N.G.S.T. Dealer Of Death Evil Never Sleeps Chains Of Sorrow Greed Fast As A Shark (reprise de Accept)

Une Couverture Signée Gyula Havancsák

La pochette de l’album est l’œuvre de l’artiste hongrois Gyula Havancsák, réputé pour ses collaborations avec Accept, Kreator et Blind Guardian. Elle traduit à merveille la brutalité et l’intensité de cet opus.

« The Art of Destruction » : Un Documentaire sur l’Héritage de DESTRUCTION

Outre l’album, DESTRUCTION marque les esprits avec The Art of Destruction, un documentaire poignant réalisé par Denise Dörne et Ilija Jelusic. Le film suit de près le groupe sur cinq ans, capturant les hauts et les bas de leur carrière, notamment la tentative de réunion des Teutonic 4 (DESTRUCTION, Sodom, Tankard et Kreator). De la pandémie aux tournées internationales, ce documentaire plonge dans l’intimité des musiciens et révèle la réalité du Heavy Metal.

Denise Dörne, réalisatrice, déclare :

« Ce documentaire n’est pas un simple clip musical joyeux, mais une histoire très sérieuse sur la passion et la vie. Nous avons vécu des émotions intenses, accompagné le groupe dans ses doutes et ses triomphes. J’ai hâte de voir la réaction des fans ! »

La première du film aura lieu le 6 mars 2025 à Berlin en présence du groupe et des réalisateurs.

Conclusion : DESTRUCTION, Plus Fort que Jamais !

Avec Birth Of Malice, DESTRUCTION prouve une fois de plus pourquoi ils sont l’un des piliers du Thrash Metal mondial. Entre rage brute, riffs assassins et engagement sans faille, l’album promet de marquer les esprits et d’enflammer les scènes. Le documentaire The Art of Destruction, quant à lui, offre une immersion unique dans l’univers du groupe, rappelant que le Metal est bien plus qu’une musique : c’est un mode de vie.

Préparez-vous, DESTRUCTION est de retour pour tout dévaster !

