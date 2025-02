As They Burn : Une renaissance brutale avec « Dialysis »

As They Burn est de retour et frappe fort ! Le groupe de metalcore parisien entame un nouveau chapitre de son histoire avec « Dialysis », un single percutant qui marque à la fois une transition et une renaissance. Après des années de silence, les musiciens reviennent avec une énergie renouvelée et un line-up revisité.

Un cri de douleur et de renaissance

Avec « Dialysis », As They Burn annonce la couleur : puissance, intensité et émotion brute. Ce titre, empreint de violence et de profondeur, fait écho à la maladie, cette épreuve universelle que chacun traverse de près ou de loin. Le groupe y injecte toute sa rage et sa résilience, offrant une composition à la fois cathartique et viscérale.

Ce morceau marque également l’arrivée d’un nouveau frontman : Zek Eladio. Selon le groupe, cette rencontre a été une révélation, insufflant un second souffle à leur musique et consolidant leur détermination. « Nous sommes plus inspirés et déterminés que jamais. Dialysis est pour nous un titre très libérateur. Il marque le début d’un nouveau chapitre et vient prolonger cette aventure exceptionnelle. La suite arrive bientôt ! » confient-ils.

Un retour attendu après une séparation marquante

As They Burn a toujours su fédérer une communauté de fans passionnés. Pourtant, en 2014, alors en pleine ascension et à la promotion de leur second album Will, Love, Life, le groupe annonce une séparation soudaine. Une décision qui surprend et attriste leur public, d’autant plus que leur dernier concert, le 15 mai 2015 au Divan du Monde, restera gravé dans les mémoires comme un moment d’anthologie. Ce soir-là, 1 500 fans s’étaient massés devant la salle pour un ultime chaos sonore, prouvant à quel point leur impact était réel.

Après sept ans d’absence, As They Burn refait surface en 2022 avec l’EP Ego Death, accueilli avec enthousiasme. Mais cette fois, ils ne sont pas venus pour un simple coup d’éclat : 2025 marque une nouvelle ère, avec des singles en préparation et des concerts à venir.

Vers un avenir explosif

Le retour d’As They Burn ne se limite pas à un simple morceau. Le groupe annonce déjà de nouveaux titres inédits et une série de concerts, promettant de renouer avec l’intensité scénique qui a toujours fait leur réputation. Pour les fans de la première heure comme pour ceux qui découvriront cette puissance ravivée, une chose est sûre : As They Burn est de retour, et ils comptent bien le prouver.

🎧 Découvrez « Dialysis » dès maintenant :

