ALIEN WEAPONRY dénonce les dérives des réseaux sociaux avec son nouveau single « 1000 Friends »

Le trio néo-zélandais de Groove Metal ALIEN WEAPONRY frappe fort avec son nouveau single « 1000 Friends », un titre percutant qui met en garde contre les dangers des réseaux sociaux. Ce morceau est extrait de leur très attendu nouvel album Te Rā, dont la sortie est prévue pour le 28 mars 2025 chez Napalm Records.

🎥 Découvrez le clip officiel de « 1000 Friends »



Un album plus puissant que jamais

Produit et mixé par Josh Wilbur (Lamb Of God, Gojira, Megadeth), Te Rā marque une nouvelle étape dans l’évolution d’ALIEN WEAPONRY. Avec des sonorités mêlant Groove, Thrash, Math et Nu Metal, ce troisième opus s’annonce comme leur projet le plus lourd, technique et mature à ce jour. Il compte même la participation de Randy Blythe (Lamb Of God), grand supporter du groupe.

Après le succès du premier single « Mau Moko », déjà plébiscité par la presse spécialisée, « 1000 Friends » enfonce le clou avec une thématique forte et actuelle.

« « 1000 Friends » résume l’évolution de notre mode de socialisation aujourd’hui et l’impact qu’elle a sur l’aspect psychique humain. Nous nous sentons souvent déconnectés du monde extérieur. L’esprit humain n’a pas été conçu pour comprendre le monde dans lequel nous vivons actuellement. »

— Lewis Raharuhi de Jong, chanteur et guitariste d’ALIEN WEAPONRY

Te Rā : un album engagé et introspectif

Fidèle à son engagement culturel et social, ALIEN WEAPONRY continue d’explorer l’héritage māori dans ses textes, tout en abordant des problématiques universelles comme la manipulation des masses, la privation de droits et les conflits mondiaux.

📀 Tracklist de Te Rā :

Crown Mau Moko 1000 Friends Hanging by a Thread Tama-nui-te-rā Myself to Blame Taniwha (feat. Randy Blythe) Blackened Sky Te Riri o Tāwhirimātea Ponaturi Te Kore

L’album sera disponible en édition vinyle limitée, CD digisleeve et format digital.

Une tournée explosive en 2025

Actuellement en tournée aux États-Unis aux côtés de Kerry King (Slayer) et Municipal Waste, le groupe enchaînera ensuite avec une série de concerts en Nouvelle-Zélande :

🇺🇸 En première partie de Kerry King (USA) :

19/02 – Mesa, AZ (Nile Theater)

– Mesa, AZ (Nile Theater) 21/02 – Los Angeles, CA (The Fonda)

– Los Angeles, CA (The Fonda) 22/02 – Las Vegas, NV (HOB Vegas)

🇳🇿 Tournée en tête d’affiche en Nouvelle-Zélande :

14/03 – Hamilton (Factory)

– Hamilton (Factory) 15/03 – Wellington (Jim Beam Homegrown)

– Wellington (Jim Beam Homegrown) 20/03 – New Plymouth (TSB Showplace)

– New Plymouth (TSB Showplace) 21/03 – Auckland (Powerstation)

– Auckland (Powerstation) 22/03 – Christchurch (James Hay Theatre)

– Christchurch (James Hay Theatre) 23/03 – Queenstown (AJ Hackett Kawarau Bungy Centre)

Avec Te Rā, ALIEN WEAPONRY confirme son statut de figure montante du Metal international, alliant puissance musicale et engagement sans compromis.

