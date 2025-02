March of Scylla dévoile le clip intense de « Storm Dancer »

Le groupe March of Scylla vient de révéler le clip de Storm Dancer, un nouvel extrait de leur premier album Andromeda, dont la sortie est prévue le 7 mars chez Klonosphere.

Enregistré, mixé et masterisé au studio Sainte Marthe à Paris par Francis Caste, Andromeda promet une immersion intense dans l’univers du groupe. Avec Storm Dancer, March of Scylla frappe fort :

« Storm Dancer est un des morceaux les plus puissants de l’album et fait étrangement écho à l’actualité. Il évoque le désir de puissance et de pouvoir des despotes ainsi que les stratégies de manipulation de masse. L’histoire nous apprend que cela finit irrémédiablement par l’annihilation des sociétés et la souffrance des peuples… »

— Florian Vasseur, chanteur du groupe