Papa Roach : une performance inoubliable sur Taratata

Vendredi dernier, Papa Roach a marqué les esprits lors de son passage sur le plateau de Taratata. Loin d’un simple moment promotionnel, leur prestation a touché en plein cœur, laissant parler la musique et les émotions. De « Leave A Light On (Talk Away The Dark) » à une reprise poignante de « The Door » de Teddy Swims, chaque moment a été empreint d’une intensité rare.

Une performance sincère et poignante

Dès les premières notes de « Leave A Light On », l’émotion était palpable. Ce titre, porteur d’un message fort sur la santé mentale, a pris une résonance encore plus profonde grâce à l’interprétation bouleversante de Jacoby Shaddix. Ceux qui ont regardé attentivement ont pu saisir l’émotion intense sur son visage, notamment à la fin du morceau.

Nagui, toujours impliqué dans ses interviews, a su capturer cette authenticité en prenant le groupe par surprise avec des questions non préparées, rendant l’échange encore plus sincère. Une discussion qui dépassait largement le simple format questions-réponses.





Un engagement qui dépasse la scène

Papa Roach ne se contente pas de jouer sa musique : ils agissent. Depuis l’an dernier, Jacoby Shaddix s’engage à faire un don à l’American Foundation for Suicide Prevention (AFSP) chaque soir où « Leave A Light On » est interprété, incitant le public à illuminer la salle avec leurs téléphones. Résultat : 155 000 dollars reversés après 30 concerts.

Mais leur engagement ne s’arrête pas là. Le groupe a décidé de reverser une redevance perpétuelle à l’AFSP sur toutes les exploitations de ce titre (streams, passages radio, performances live). « Leave A Light On » a conquis les cœurs des fans de rock avant de se propager sur les ondes américaines, et désormais françaises.

Un duo avec Carrie Underwood pour porter le message encore plus loin

Cette prise de conscience collective a conduit Papa Roach à enregistrer une version alternative en duo avec Carrie Underwood. Grâce à cette collaboration, le titre atteint aujourd’hui un public encore plus large. Numéro 1 sur Oui FM, il est désormais diffusé sur de nombreuses radios en France.

« Nous avons été époustouflés par la puissance de la voix de Carrie Underwood », confie Jacoby Shaddix. « Son interprétation donne un nouveau sens à notre cause et aidera encore plus de gens à travers le monde. »

De son côté, Carrie Underwood déclare : « Je suis une grande fan de Papa Roach, et j’ai été honorée d’enregistrer ‘Leave A Light On’ avec eux. Ce titre véhicule un message essentiel, et la sensibilisation à la prévention du suicide n’a jamais été aussi importante. »

Une cause qui continue de grandir

À ce jour, « Leave A Light On (Talk Away The Dark) » a permis de reverser plus de 300 000 dollars à l’AFSP. Mais l’histoire ne s’arrête pas là. En regardant leur passage sur Taratata, on comprend à quel point ce combat dépasse la musique. Papa Roach rappelle à chacun que l’art peut être un vecteur puissant d’émotions, de solidarité et d’action.

Quelques jours avant cette performance télévisée, le groupe fêtait les 25 ans de « Infest » devant un Zénith quasiment complet. Une preuve supplémentaire que, bien au-delà des décennies, Papa Roach continue de marquer son époque, tant par sa musique que par ses engagements.

Si vous avez été touchés par leur message, pourquoi ne pas prolonger cet élan en soutenant Nightline (nightline.fr), une association d’écoute pour les jeunes en détresse ? Parce que parfois, il suffit d’une lumière allumée pour éloigner l’obscurité.

