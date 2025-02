Killswitch Engage dévoile « Collusion » en vidéo

Le groupe de metal américain Killswitch Engage a dévoilé le 24 février 2025 le clip de « Collusion », extrait de leur nouvel album « This Consequence », sorti le 21 février via Metal Blade Records. Réalisé par Tom Flynn et Mike Watts, le clip met en scène un hacker infiltrant une diffusion d’informations autoritaire pour remplacer le contenu par des images du groupe en pleine performance, réveillant ainsi les masses endormies.

Le chanteur Jesse Leach explique que « ‘Collusion’ traite de la lutte entre les élites au pouvoir et le peuple. Elle aborde la propagande et la division utilisées pour nous contrôler, ainsi que la brutalité de la classe dirigeante qui utilise la richesse pour élever, manipuler et détruire des empires à leur guise. » Il ajoute : « Je souhaite que les gens fassent preuve de discernement et d’intellect pour lire entre les lignes. Mon espoir est d’inciter à l’analyse et à la pensée critique face aux gouvernements corrompus actuels à travers le monde. »

« This Consequence » est le premier album de Killswitch Engage depuis 2019. Le groupe entamera une tournée américaine en mars 2025 pour promouvoir cet opus.

Vous pouvez visionner le clip de « Collusion » ci-dessous :



