DISTURBED et MEGADETH enflamment Paris : un concert événement au Zénith !

Les fans de metal vont être servis ! Le dimanche 12 octobre 2025, le Zénith Paris La Villette accueillera un concert événement qui s’annonce déjà mythique. Disturbed, les titans du metal U.S., fêteront leurs 25 ans de carrière avec un show exceptionnel, accompagnés par un invité de marque : Megadeth !

Une soirée historique pour les 25 ans de Disturbed

Le groupe mené par David Draiman profite de cette tournée anniversaire pour rendre hommage à son album culte The Sickness, sorti en 2000. Ce soir-là, Disturbed interprétera l’intégralité de cet opus emblématique, avant d’enchaîner avec une sélection de leurs plus grands titres, dont leur toute nouvelle bombe I Will Not Break.

Produit par WZRD BLD (connu pour son travail avec Knocked Loose, Papa Roach et Ice Nine Kills), I Will Not Break marque un nouveau tournant pour le groupe, qui revient en force après une période de silence.

Megadeth en première partie : une affiche explosive

Comme si cela ne suffisait pas, Megadeth ouvrira la soirée avec un set qui promet d’être tout aussi intense. Dave Mustaine et sa bande, fers de lance du thrash metal depuis les années 80, viendront prêcher la bonne parole avec leur arsenal de riffs assassins. Un véritable rêve pour les amateurs de metal !

Un événement à ne pas manquer

Avec une telle affiche, inutile de préciser que les places risquent de partir très vite ! Si vous voulez assister à cette soirée déjà culte, rendez-vous sur les plateformes de billetterie officielles pour réserver vos places.

Le 12 octobre 2025, le Zénith Paris La Villette deviendra l’épicentre du metal. Soyez prêts à headbanger comme jamais !

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr