Corrosion of Conformity en studio : un onzième album en préparation !

Le groupe de metal américain Corrosion of Conformity a récemment annoncé avoir terminé la pré-production de son onzième album studio, succédant à « No Cross No Crown » sorti en 2018. Cette étape marque une avancée significative dans la création de cet opus très attendu.

Le bassiste Bobby Landgraf a partagé une vidéo sur Instagram montrant le groupe en pleine session de pré-production dans leur studio en Amérique centrale. Dans cette vidéo, Landgraf exprime son enthousiasme en déclarant : « Les sons sont incroyables, l’album est puissant, et nous sommes vraiment fiers de ce que nous avons accompli cette semaine. » Warren Riker, reconnu pour son expertise, est en charge du mixage, promettant une production de qualité pour ce nouvel album.

Ce projet est le premier depuis le départ du bassiste fondateur Mike Dean en septembre 2024, remplacé par Bobby Landgraf. Dean avait expliqué que la distance géographique et le décès du batteur fondateur Reed Mullin en 2020 avaient rendu la collaboration de plus en plus difficile. Malgré son départ, Dean a exprimé sa fierté pour son travail avec le groupe et son enthousiasme pour leurs projets à venir.

Les membres restants, Pepper Keenan et Woody Weatherman, ont confirmé leur détermination à poursuivre l’aventure musicale de Corrosion of Conformity. Le groupe est actuellement en studio pour enregistrer cet album très attendu, leur premier en sept ans, marquant ainsi une nouvelle étape dans leur carrière prolifique.

