Jessica di Falchi quitte Crypta : le groupe poursuit ses projets sans interruption

Le groupe de death metal brésilien Crypta a annoncé la séparation à l’amiable avec leur guitariste, Jessica di Falchi. Cette décision, initiée par Jessica, a été respectée et acceptée par l’ensemble du groupe.

Dans un communiqué, Crypta a exprimé sa gratitude envers Jessica pour les moments partagés et les contributions apportées au cours des dernières années. Le groupe lui a souhaité le meilleur pour sa future carrière. De son côté, Jessica a remercié Crypta pour la confiance accordée et les fans pour leur soutien, affirmant qu’elle chérira cette expérience et espère retrouver la scène prochainement.

Malgré ce départ, Crypta a assuré que les concerts et tournées prévus, ainsi que l’écriture et la sortie de leur troisième album, se dérouleront comme prévu, sans aucune interruption.

Pour rappel, Jessica di Falchi avait rejoint Crypta en 2022, remplaçant Sonia Anubis. Elle avait participé activement à la tournée « Echoes Over Latin America Tour » et « Echoes over Europe Summer Tour », avant d’être confirmée comme membre officielle du groupe.

Le dernier album en date de Crypta, « Shades of Sorrow », est sorti le 4 août 2023. Cet opus mêle death metal classique et moderne, avec des influences black metal, et a été bien accueilli par la critique.

Les fans peuvent donc s’attendre à de nouvelles productions et performances de Crypta dans un avenir proche, malgré ce changement au sein du groupe.

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr