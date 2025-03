Wolves At The Gate annonce son nouvel album « Wasteland » pour le 30 mai

Les Américains de Wolves At The Gate sont de retour avec un nouvel album intitulé Wasteland, dont la sortie est prévue pour le 30 mai 2025 via Solid State Records. En guise d’avant-goût, le groupe dévoile le clip de son premier single « Parasite ».

Un premier extrait intense : « Parasite »

Avec Parasite, Wolves At The Gate explore une thématique sombre et introspective. Le chanteur et guitariste Steve Cobucci explique :

« Nous avons voulu écrire une chanson qui explore la relation entre un parasite et son hôte. C’est une métaphore puissante qui illustre la manière dont nous sommes liés à nos propres faiblesses, nos tendances destructrices et nos péchés. Il y a cette folie inhérente au fait de poursuivre quelque chose qui nous détruit, alors même que nous savons que cela nous laisse vides et brisés. »

Musicalement, Parasite s’inscrit dans la continuité du style du groupe, mêlant puissance et émotion, riffs tranchants et envolées mélodiques poignantes. Le titre incarne parfaitement l’esprit de Wasteland.

« Wasteland » : un voyage musical dans un désert intérieur

Depuis sa formation en 2008, Wolves At The Gate n’a cessé d’évoluer. Après des albums acclamés tels que Captors (2012), VxV (2014) ou encore Eulogies (2022), le groupe revient avec une vision artistique toujours plus affinée.

L’album Wasteland est né d’un concept fort :

« Le Wasteland est une métaphore d’un état d’esprit dans lequel je ne veux pas vivre, mais vers lequel je suis constamment attiré. C’est un monde de promesses vides, une illusion, un faux-semblant, » confie Cobucci.

Pour donner vie à cet univers, Wolves At The Gate a travaillé aux côtés de Josh Gilbert (Spiritbox), co-producteur de l’album. L’enregistrement s’est déroulé entre le New Jersey, San Diego et Los Angeles, permettant au groupe d’expérimenter avec de nouvelles textures musicales, ajoutant des interludes immersifs et des éléments électroniques à leur son signature.

Tracklist de « Wasteland »

INT[r]O [The Wasteland] PAIN PARASITE SYNTHETIC SUN wandering LAW OF THE [Waste]LAND SMOKE [False Devils] withering DEATH CLOCK wasting MEMENTO MORI wanting UNREST

Vers une nouvelle ère pour Wolves At The Gate ?

Avec Wasteland, Wolves At The Gate semble franchir un nouveau cap dans son évolution musicale. Connu pour son mélange habile de metalcore et de post-hardcore à forte charge émotionnelle, le groupe ne cesse de repousser ses limites.

La sortie de Wasteland s’annonce donc comme un moment clé de leur discographie, porté par des textes profonds et une production peaufinée.

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr