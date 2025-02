ten56. frappe fort avec « Earwig », premier extrait de leur prochain album

Le rouleau compresseur ten56. est de retour avec « Earwig », un nouveau single qui marque le coup d’envoi de la campagne de sortie de leur deuxième album. Fidèle à son ADN alliant brutalité sonore et émotions viscérales, le quintet franco-britannique emmené par Aaron Matts continue de s’imposer comme une force incontournable du metal moderne.

Une ascension fulgurante

Depuis l’explosif « Diazepam » en 2021, ten56. n’a cessé de monter en puissance. Le groupe, qui fusionne intelligemment les sonorités les plus abrasives du metalcore et du nu-metal avec une production résolument futuriste, a su conquérir un public toujours plus large à travers des prestations scéniques dévastatrices. L’année 2024 a été marquée par deux singles percutants, « Good Morning » et « ICU », qui ont mis la barre haute en termes d’intensité et d’agressivité.

« Earwig » : un titre à la charge incendiaire

Avec « Earwig », ten56. enfonce le clou et livre un titre aussi massif qu’impitoyable. Porté par des riffs acérés, des beats écrasants et la voix protéiforme d’Aaron Matts, ce morceau ne fait aucun compromis. L’univers du groupe s’y déploie avec toute sa noirceur et son intensité, transformant chaque note en une déflagration sonore.

Le message derrière « Earwig » est tout aussi tranchant : le morceau s’attaque aux parasites sociaux, ces individus qui se nourrissent de rumeurs et de manipulations pour exister aux dépens des autres. Une thématique qui résonne particulièrement fort dans un monde où la surinformation et la désinformation façonnent parfois les relations humaines.

Une tournée en approche

Alors que « Earwig » vient à peine d’être dévoilé, ten56. prépare déjà la suite avec une tournée française en tête d’affiche prévue pour avril 2025. Une série de concerts où le groupe compte bien défendre ce nouveau titre avec la rage et l’intensité qu’on leur connaît.

Avec ce single percutant, ten56. ne laisse aucun doute sur ses intentions : imposer sa vision sans concession et confirmer son statut d’incontournable sur la scène metal actuelle. Préparez-vous, la tempête ne fait que commencer !

