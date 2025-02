STINKY : Nouveau single « Mourning Flowers », un avant-goût lumineux de l’album « SOLACE »

STINKY frappe à nouveau avec son dernier single, « Mourning Flowers », extrait de leur prochain album SOLACE, prévu pour le 21 février 2025. Après plusieurs morceaux dévoilés ces derniers mois, le groupe hardcore nantais continue de nous immerger dans son univers, où la puissance brute se mêle à des sonorités plus mélodiques et actuelles. Avec ce nouveau titre, STINKY explore une facette plus lumineuse de sa musique, confirmant une direction artistique pleinement assumée.

Un single puissant et lumineux

Disponible dès maintenant, « Mourning Flowers » marque une évolution dans l’identité sonore du groupe. Là où « Under Care » (en featuring avec Comeback Kid) plongeait l’auditeur dans une ambiance sombre et tourmentée, « Mourning Flowers » s’offre comme un contrepoint lumineux. Le morceau illustre la transition de l’emprise et de la dépendance vers le réconfort et la reconstruction, un message fort qui résonne avec la volonté du groupe de traiter des thématiques profondes et engagées.

Ce nouveau titre saura séduire les amateurs de Stick To Your Guns et Stray From The Path avec ses refrains entêtants, ses mélodies affûtées et ses breaks incisifs. Il témoigne également de l’évolution musicale du groupe depuis son changement de line-up en 2022, intégrant des influences plus modernes tout en conservant cette énergie viscérale qui a fait leur réputation.

Un clip en parfaite continuité avec « Under Care »

Le clip de « Mourning Flowers », disponible sur YouTube (lien ici), s’inscrit dans la continuité de « Under Care ». Alors que le précédent clip instaurait une atmosphère pesante et obscure, « Mourning Flowers » joue sur un contraste visuel et émotionnel fort, capturant une esthétique plus positive et solaire. Réalisée en collaboration avec Les Furtifs, la vidéo a été tournée dans une vieille bâtisse au cachet saisissant, où la direction artistique sublime les fleurs et les décors pour coller parfaitement au titre du morceau.

STINKY, une force vive de la scène hardcore

Avec plus de 400 concerts à travers 15 pays, quatre tournées européennes et trois albums à leur actif (bientôt quatre), STINKY s’est imposé comme un pilier du hardcore moderne français. Leur style, puisant dans le metal et le punk, fusionne brutalité et sensibilité mélodique avec une aisance redoutable. Ils ont déjà partagé la scène avec des poids lourds comme Sick Of It All, Terror, Comeback Kid, Madball ou encore Walls Of Jericho, et se sont illustrés dans des festivals majeurs comme le Hellfest, le Tell Bells et l’Xtreme Fest.

STINKY ne se contente pas de livrer une musique puissante ; ils s’attaquent également à des sujets sociétaux d’actualité, notamment la place des minorités de genre dans la scène musicale et au-delà. Clair, le chanteur du groupe, partage ouvertement son parcours d’homme transgenre, apportant une dimension supplémentaire à l’engagement du groupe.

Rendez-vous le 21 février 2025 pour SOLACE

Avec « Mourning Flowers », STINKY nous donne un aperçu prometteur de ce que SOLACE nous réserve. Ce nouvel album s’annonce comme un virage assumé vers une musique plus nuancée, toujours empreinte d’une énergie furieuse, mais avec une approche plus moderne et contrastée. Les fans du groupe et de hardcore en général peuvent d’ores et déjà marquer la date du 21 février 2025 sur leur calendrier !

En attendant, plongez dans l’univers de « Mourning Flowers » et laissez-vous emporter par ce nouveau chapitre de STINKY !

