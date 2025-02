MASTER OF REALITY : Le grand retour avec « THE ARCHER »

Chris Goss sort enfin un nouvel album après 16 ans d’absence !

Il aura fallu attendre plus d’une décennie et demie, mais l’attente touche enfin à sa fin : Master of Reality est de retour ! Le groupe mené par l’énigmatique et génial Chris Goss dévoilera ‘The Archer’, son nouvel album, dès le 28 mars 2025 en digital, suivi d’une sortie physique en CD et vinyle le 11 avril 2025.

Un album attendu avec impatience

Depuis 16 ans, les fans du rock hypnotique et du blues mystique de Master of Reality espéraient une nouvelle offrande. Chris Goss, chanteur, guitariste et architecte sonore du groupe, a toujours cultivé une approche musicale unique, mélangeant rock du désert, envolées psychédéliques et ambiances mystiques. Avec ‘The Archer’, il promet une nouvelle plongée dans son univers envoûtant.

L’album comprendra neuf morceaux, dont deux titres sont déjà disponibles à l’écoute : (https://www.youtube.com/@MastersOfReality-Official)

« Mr Tap ‘n Go »

« Sugar »

Tracklist de ‘The Archer’

The Archer I Had A Dream Chicken Little Mr. Tap n’ Go Barstow Sugar Powder Man It All Comes Back To You Bible Head

Master of Reality en concert en Europe et au Hellfest !

Pour célébrer la sortie de l’album, Master of Reality effectuera une tournée européenne en avril 2025. Mais le rendez-vous incontournable pour les fans français sera sans aucun doute le vendredi 20 juin 2025, date à laquelle le groupe se produira sur la scène Valley du Hellfest à Clisson. Une occasion rare de voir cette légende en live !

