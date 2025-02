MACHINE HEAD annonce son onzième album : « UNATØNED »

Le mythique groupe de metal MACHINE HEAD est de retour avec un nouvel album intégralement forgé dans le feu de la création. Intitulé UNATØNED, ce onzième opus studio sortira le 25 avril 2025 via Nuclear Blast Records. Les fans pourront se le procurer en format CD, digital et vinyles (clair, ocre avec des spirales noires et rouges, marbré noir et gris).

Premier extrait : « UNBØUND » déjà disponible !

Pour accompagner cette annonce fracassante, MACHINE HEAD révèle un premier single, UNBØUND, déjà disponible sur toutes les plateformes de streaming. Le clip, réalisé par Mike Sloat, promet une immersion intense dans l’univers du groupe.

Un album taillé dans la rage et la passion

Depuis plus de trente ans, MACHINE HEAD et son leader Robb Flynn ne cessent de repousser leurs limites. UNATØNED en est la preuve vivante : un album composé en pleine tournée mondiale, entre chambres d’hôtel et studios mobiles, capturant l’essence brute du groupe. L’enregistrement s’est déroulé entre juillet 2023 et décembre 2024 dans plusieurs studios : Robb’s Jam Room, Sharkbite Studios et Drop Of Sun Recording.

L’album a été produit par Robb Flynn et l’ingénieur du son Zack Ohren. Le mixage a été confié à Colin Richardson et Chris Clancy chez Audioworks (Royaume-Uni), tandis que le mastering a été réalisé par Ted Jensen et Justin Shturtz. Exception notable : le titre LANDSCAPE ØF THØRNS a été coproduit par Joel Wanasek, qui a aussi pris en charge son mixage aux côtés de Zack Ohren.

L’artwork de l’album a une nouvelle fois été confié à Seth Siro Anton, garantissant une esthétique visuelle à la hauteur de la puissance sonore du groupe.

Tracklist de « UNATØNED » :

LANDSCAPE ØF THØRNS ATØMIC REVELATIØNS UNBØUND ØUTSIDER NØT LØNG FØR THIS WØRLD THESE SCARS WØN’T DEFINE US DUSTMAKER BØNESCRAPER ADDICTED TØ PAIN BLEEDING ME DRY SHARDS ØF SHATTERED DREAMS SCØRN

Une tournée événement en 2025 !

Pour marquer la sortie de l’album, MACHINE HEAD se lancera dans une tournée nord-américaine dès le 5 avril 2025, en complicité avec IN FLAMES, LACUNA COIL et UNEARTH. Cette série de 24 dates débutera à San Francisco, la ville natale du groupe, au Fox Theater.

Line-up actuel de MACHINE HEAD :

Robb Flynn – chant & guitare

– chant & guitare Jared MacEachern – basse & chant

– basse & chant Reece Scruggs – guitare

– guitare Matt Alston – batterie

Avec UNATØNED, MACHINE HEAD prouve une fois de plus qu’il est un pilier indestructible du metal moderne. Préparez-vous à un album aussi intense que percutant !

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr