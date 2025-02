SPIRITBOX : Nouveau single « No Loss, No Love » et concert à Paris le 18 février !

Les Canadiens Spiritbox, nommés deux fois aux Grammy Awards, continuent d’électriser la scène metal avec la sortie de leur dernier single « No Loss, No Love », extrait de leur très attendu album Tsunami Sea, prévu pour le 7 mars 2025 via Pale Chord / Rise Records.

Après « Soft Spine » et « Perfect Soul », ce nouvel extrait met en avant la voix impressionnante de Courtney LaPlante, alternant entre growls abyssaux et mélodies aériennes, dans un titre produit par Dan Braunstein et Mike Stringer. Un morceau puissant qui rappelle l’intensité de « Yellow Jacket » issu de l’album Eternal Blue.

📺 Découvrez le clip officiel de « No Loss, No Love » réalisé par Max Moore et Mike Stringer :



🎵 Tsunami Sea – Tracklist :

01. Fata Morgana

02. Black Rainbow

03. Perfect Soul

04. Keep Sweet

05. Soft Spine

06. Tsunami Sea

07. A Haven With Two Faces

08. No Loss, No Love

09. Crystal Roses

10. Ride The Wave

11. Deep End

🔥 SPIRITBOX en concert à Paris – Olympia, 18 février 2025 (complet)

Actuellement en tournée européenne avec Periphery et Stray From The Path, Spiritbox se produira à l’Olympia de Paris le 18 février, avant de rejoindre Linkin Park sur plusieurs dates en Italie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Le groupe sera également en Mainstage du Hellfest 2025 !

📆 Tournée européenne 2025 :

✅ 18 Fév. – Paris, FR – Olympia (Sold Out)

✅ 13 Fév. – Londres, UK – Alexandra Palace

✅ 15 Fév. – Berlin, GER – Columbiahalle

✅ 16 Fév. – Amsterdam, NL – Tilburg 013

✅ 19 Fév. – Cologne, GER – Palladium

✅ 20 Fév. – Francfort, GER – Zoom

✅ 22 Fév. – Munich, GER – Tonhalle

✅ 23 Fév. – Hambourg, GER – Große Freiheit 36

