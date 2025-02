KORN en concert au Festival de Nîmes avec SEVEN HOURS AFTER VIOLET le 24 juin 2025

Les légendes du nu-metal, KORN, feront trembler les arènes du Festival de Nîmes le mardi 24 juin 2025 à 20h30. Ce concert exceptionnel s’inscrit dans la continuité d’une carrière marquée par l’innovation et le succès, avec plus de 40 millions d’albums vendus et deux GRAMMY® Awards à leur actif. Depuis leurs débuts en 1993, les Californiens ont redéfini les codes du metal avec un style unique, mêlant guitares lourdes, rythmes syncopés et la voix torturée de Jonathan Davis.

En première partie, les spectateurs auront l’opportunité de découvrir SEVEN HOURS AFTER VIOLET, le nouveau projet de Shavo Odadjian, bassiste iconique de System of a Down. Après la sortie de leur premier album en octobre dernier, le groupe s’apprête à conquérir la scène avec son énergie brute et ses compositions puissantes.

Les préventes exclusives seront disponibles sur www.festivaldenimes.com du mercredi 5 février à 12h00 au vendredi 7 février à 10h00. L’ouverture officielle de la billetterie sur tous les réseaux est prévue pour le vendredi 7 février 2025 à 10h00. Un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de metal alternatif et de live survoltés !

