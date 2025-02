PESTILENCE annonce l’arrivée de Max Blok à la guitare et prépare son nouvel album Portals

Les légendes néerlandaises du death metal PESTILENCE viennent d’annoncer l’intégration de Max Blok (Alkaloid, Dark Fortress) en tant que nouveau guitariste lead, suite au départ de Rutger van Noordenburg. Le groupe, emmené par son fondateur et leader Patrick Mameli, travaille actuellement sur son dixième album studio, Portals, dont la sortie est prévue pour juin 2025 sous le label Agonia Records.

Après six années au sein de PESTILENCE, Rutger van Noordenburg quitte le groupe pour explorer de nouvelles aventures musicales. Présent depuis 2019, il a contribué à l’album Exitivm (2021) ainsi qu’au best-of Levels Of Perception (2024). Dans un message d’adieu, il exprime sa gratitude envers ses anciens compagnons de route et les fans du groupe, soulignant les nombreux concerts et souvenirs marquants partagés à travers le monde. Désormais, c’est Max Blok qui reprend le flambeau, déclarant être « stoked » (impatient et excité) de rejoindre la formation et d’explorer de nouveaux horizons musicaux.

Depuis sa création en 1986, PESTILENCE est un pilier du death metal progressif, aux côtés de groupes cultes comme Death, Cynic et Atheist. Avec son approche novatrice et son refus des conventions, le groupe continue d’évoluer, comme en témoigne son dernier album Exitivm, qui s’est hissé dans plusieurs classements Billboard. En parallèle de la sortie de Portals, PESTILENCE se prépare à fouler les scènes européennes avec plusieurs dates annoncées, dont des festivals incontournables comme l’Alcatraz Festival (Belgique, le 10 août 2025). Les fans peuvent s’attendre à un album qui repoussera encore plus loin les limites du genre, fidèle à l’héritage et à l’innovation qui caractérisent PESTILENCE.

Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr