KATLA annonce son premier album et une tournée avec un passage à Paris

Le trio danois de doom metal KATLA s’apprête à marquer l’année 2025 avec la sortie de son premier album, Scandinavian Pain, prévue pour le 21 mars chez Napalm Records. Après des années à affiner leur son et à imposer leur puissance scénique, le groupe livre une œuvre sombre et immersive, mêlant riffs massifs, atmosphères oppressantes et paroles introspectives. Leur premier single, « Taurus », accompagné d’un clip officiel, est d’ores et déjà disponible et donne un avant-goût de ce que les fans peuvent attendre de cet album : un doom abrasif, teinté de sludge et de metal extrême.

Ce premier opus marque également l’arrivée de Theis Thorgersen en tant que nouveau bassiste et chanteur du groupe, insufflant une énergie nouvelle et un son encore plus lourd et tranchant. À travers des morceaux comme « Dead Lover », « Grim Jesus », et « Castle of Purity », Scandinavian Pain explore des thématiques profondes telles que la lutte contre la dépression, les critiques sociétales et la confrontation aux systèmes oppressifs. Produit par Lasse Ballade (Solbrud, Alkymist, Halshug), l’album promet une immersion cathartique dans un univers musical à la fois pesant et émotionnellement intense.

Pour défendre Scandinavian Pain sur scène, KATLA rejoindra 1914 en tournée à travers l’Europe dès fin février, avec une date très attendue en France, le 10 mars au Petit Bain à Paris. Une occasion unique pour les amateurs de doom metal intense de découvrir la puissance live du groupe. L’album est disponible en précommande en plusieurs formats, incluant vinyles exclusifs, CD et version digitale. Soyez prêts à plonger dans l’univers torturé et implacable de KATLA !

