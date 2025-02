IN OTHER CLIMES dévoile une vidéo pour « Purge the Bad »

IN OTHER CLIMES vient de publier une vidéo pour le titre « Purge the Bad » et dont les images ont été tournées lors du concert du groupe à Luzern (CH) à l'occasion du Hardcore Unity Festival qui a eu lieu le 28 décembre dernier.

