Psykup célèbre ses 30 ans avec un nouvel album : The Joke of Tomorrow

À l’aube de ses 30 ans de carrière, Psykup revient en force avec « I Will Let You Down », premier extrait de son nouvel album « The Joke of Tomorrow », prévu pour le 28 mars 2025. Fidèle à son ADN, le groupe toulousain livre un morceau intense, où échec, frustration et autodérision se transforment en hymne libérateur. Entre fusion, neo metal et chaos maîtrisé, ce titre annonce un album plus mordant que jamais.

Véritables pionniers de la scène alternative française, Psykup s’est imposé avec cinq albums studio, un EP acoustique et deux DVD live, refusant les conventions pour tracer sa propre voie. Alliant hardcore, jazz, death, funk, thrash et pop, le groupe s’affranchit des genres pour proposer une musique aussi imprévisible qu’explosive.

Avec « The Joke of Tomorrow », Psykup transforme les épreuves en tremplins, célébrant l’absurde et l’inattendu avec une énergie brute et un humour mordant. Plus qu’un album, c’est une invitation à embrasser la folie, secouer les certitudes et célébrer l’inattendu.

