Lionheart en concert à Paris et Lyon : une tempête hardcore en approche

Les amateurs de hardcore vont avoir de quoi se réjouir : Lionheart sera de retour en Europe à la fin de l’année 2025, et la France figure bien au programme ! Le groupe californien fera trembler les murs du Bataclan à Paris le 15 novembre et enflammera La Rayonne à Lyon quelques jours plus tôt. Deux dates qui promettent une ambiance survoltée, entre breakdowns massifs et hymnes rageurs.

Deux décennies de rage et de résilience

Depuis plus de vingt ans, Lionheart arpente les scènes du monde entier avec une énergie inébranlable. Fondé en 2004, le groupe s’est imposé comme une véritable institution du hardcore américain avec son premier album The Will To Survive (2007). Mêlant groove et lourdeur, le quintet délivre une musique brute et engagée, où chaque riff résonne comme un cri de révolte.

En 2022, Lionheart bouclait son ambitieux triptyque Welcome to the West Coast avec une troisième et ultime partie, confirmant son statut de poids lourd du hardcore moderne. Depuis, la formation continue de parcourir les salles et festivals, distillant ses hymnes de résilience et de colère à travers des concerts où la fureur et la passion se mêlent dans un chaos organisé.

Un pit en fusion garanti

Si vous avez déjà assisté à un concert de Lionheart, vous savez à quoi vous attendre : une déflagration sonore et une fosse en ébullition. Entre mosh parts à faire trembler le sol et passages two-step endiablés, ces deux dates françaises s’annoncent comme des événements immanquables pour les fans du genre.

Que vous soyez un habitué des concerts hardcore ou simplement curieux de vivre une expérience intense, Lionheart vous donne rendez-vous à Lyon et Paris pour deux soirées qui marqueront les esprits. Préparez-vous à transpirer, à hurler et à sentir la puissance du hardcore californien déferler sur la France !

